Kinevették az államtitkár beszédét az állatorvosi diplomaosztóján

„Az elmúlt időszakban kihívásokkal is szembe kellett néznünk, ellenszélben dolgoztunk. Hitvány, silány emberek próbálják ellehetetleníteni sikereinket, elvenni a lehetőséget fiataljainktól, elnyomni a kiváló oktatókat, professzorokat. De a magyar felsőoktatás sikerei, versenyképessége, folyamatos előrelépései bizonyítják, erős alapokon állunk. Amikor a kicsinyes politikai bosszúállás jegyében kizárták a magyar hallgatókat az Erasmus, a kutatókat pedig a Horizont együttműködésekből, kötelességünk volt helytállni önökért.”

Ezeket a gondolatokat fejtegette éppen Varga-Bajusz Veronika az Állatorvostudományi Egyetem pénteki diplomaosztóján, amikor a hallgatók hangosan nevetni kezdtek, íme:

A jelenetre Hadházy Ákos hívta fel a figyelmet.

A független országgyűlési képviselő megjegyezte, hogy a végzős hallgatók petíciót indítottak, amikor megtudták, hogy Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, valamint Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is készül a diplomaosztóra. Gulyás elment ugyan, de csak pár mondatot mondott, Hankó taktikusan távol maradt, és az államtitkárát küldte csatába.