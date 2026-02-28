Soha nem volt ilyen népszerűtlen Izrael Amerikában, ahol már inkább a palesztinokkal rokonszenveznek

2001 óta először nem az izraeliek, hanem a palesztinok iránt éreznek nagyobb szimpátiát az amerikaiak, derül ki a Gallup friss felméréséből.

Az amerikaiak 41 százaléka inkább a palesztinokat, 36 százaléka pedig inkább az izraelieket támogatja. Bár az ötszázalékos különbség nem számottevő, nagy a kontraszt a történelmi adatokhoz, de akár még az egy évvel ezelőtti felméréshez is, amikor 46-33 arányban az izraeliek élvezték a nagyobb szimpátiát.

Ez a lehető legrosszabbkor jött Izraelnek, épp akkor amikor az ország megtámadta Iránt.

2001 és 2018 között az átlagosan 43 százalékponttal vezettek a palesztinok előtt. A trend azonban 2019-től fokozatosan változni kezdett – már évekkel a 2023. október 7-i Hamász-támadás előtt.

Ugyanakkor az amerikaiak mintegy negyede továbbra sem foglal egyértelműen állást: 4 százalék mindkét féllel egyformán szimpatizál, 9 százalék egyik mellett sem foglal állást, míg 10 százaléknak nincs véleménye.

A két térség támogatottsága is változott. Izraelt jelenleg 46 százalék, a palesztin területeket 37 százalék ítéli meg kedvezően – ez utóbbi a legmagasabb arány, amit a Gallup valaha mért. Emellett az amerikaiak 57 százaléka támogatja egy független palesztin állam létrehozását Izrael mellett, ami megközelíti a 2003-as rekordot.

Minden szavazói csoportban csökkent Izrael népszerűsége

A fordulat elsősorban a politikailag független szavazókon múlt: 41 százalékuk a palesztinok, míg 30 százalékuk az izraeliekkel rokonszenvezik. Egy évvel korábban még fordított volt az arány (42–34 az izraeliek javára). A demokraták már 2025-ben döntően a palesztinok mellé álltak, most 65 százalék velük, 17 százalék az izraeliekkel érez együtt. A republikánusok továbbra is nagyrészt Izrael-pártiak (70 százalék vs. 13 százalék), de ez az arány 2024-hez képest tíz ponttal visszaesett, és 2004 óta nem volt ilyen alacsony.

Életkor szerint vizsgálva is markáns elmozdulás tapasztalható. A 18–34 évesek 53 százalék-a inkább a palesztinokkal szimpatizál – ez az első alkalom, hogy többségük így gondolja. Csak 23 százalékuk áll az izraeliek pártján, ami rekordalacsony. A 35–54 évesek körében is megfordult a trend: 2026-ban 46 százalék a palesztinokat, 28 százalék az izraelieket támogatja, míg tavaly még fordítva volt (45-33). Az 55 év felettieknek továbbra is Izrael a szimpatikusabb (49 százalék vs. 31 százalék), de ez az első alkalom 2005 óta, hogy az idősebbek kevesebb mint fele áll az izraeliek oldalán.

Izrael megítélése mélypontot közelít, népszerű a palesztin állam

A felmérés szerint Izrael népszerűsége csökkent, miközben a palesztin területeké nőtt. Noha 46 százalékos kedvező megítélésével Izraelről továbbra is jobb az amerikaiak véleménye, ez az arány már megközelíti az 1989-es történelmi mélypontot (45 százalék). A palesztin területek pozitív értékelése viszont minden korábbinál magasabbra, 37 százalékra emelkedett.

Az amerikaiak 57 százaléka támogatná egy független palesztin állam létrejöttét Izrael mellett, 28 százalék ellenzi, 15 százalék bizonytalan. Ez a 23 év óta egyik legmagasabb arány, közel a 2003-as 58 százalékos csúcshoz.