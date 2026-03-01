Erőszakosan tukmáló Mozartokkal háborúzik Bécs, májustól kitiltják őket a turista-csomópontokról

Évek óta Mozartnak öltözött emberek tukmálják az operajegyeket a turistákra Bécs legnépszerűbb környékein. Ezek az árusok jellemzően levakarhatatlanok, és sokszor csalók is, ezért a városvezetés már 2021-ben kitiltotta őket több, turisták által gyakran látogatott környékről, például a Stephansdom elől.
De a Mozartok elleni háborúban az önkormányzat vesztésre áll, a tiltást az árusok nem tartják tiszteletben, parókáikban ott ólálkodnak a metrófeljárók körül. Csak 2024-ben 600 árust ellenőrzött a város, és minden másodiknál szabálytalanságot tapasztalt. A helyzet a Stephansplatzon: kritikus.
Az önkormányzat május elejétől a bekeményít, és a Stephansplatz, a Kärntner Straße, a Herbert-von-Karajan-Platz és Graben belvárosi részeiről teljesen kitiltja a Mozartokat. Vissza ne másszanak az ólomüveg ablakon! (via ORF)