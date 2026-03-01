Menczer Tamás nem árulta el, hogy mennyit dolgozik azért a havi 1,5 millió forintért, amit miniszteri biztosként kap Szijjártó Pétertől

Saját magához képest is rekord süketeléssel válaszolt Menczer Tamás arra a kérdésre, hogy mennyit időt fordít arra a feladatra, amivel Szijjártó Péter bízta meg majdnem két éve, és elég szép fizetést, havi másfél millió forint kap érte azóta is.

Menczer 2024. áprilisban lett a Fidesz kommunikációs igazgatója, emiatt le kellett mondania a Külügyminisztérium államtitkári posztjáról. A pénztárcájára a váltás súlyos csapás mért volna, mert Menczer a vagyonnyilatkozat szerint egy fillért sem kap a Fidesztől a kommunikációs igazgatói posztért. Viszont a Külügyminisztériumtól továbbra is kap fizetést. Szijjártó Péter ugyanis továbbra azonnal munkát adott neki, kreált neki egy posztot: Menczer lett a magyar–német társadalmi kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Teljes állásnak is jó fizetést, havi másfél millió forintot kap ezért Menczer.

Hogy pontosan milyen feladatokat végez ezért a pénzért, azt nem tudni. Azt igen, hogy maradt irodája a külügyben, ahol rendszeren Magyar Pétert és a Tiszát támadó videókat vesz fel és posztol ki.

Menczert pénteken az RTL kérdezte meg arról, hogy mit is csinál miniszteri biztosként és ez mennyi munkával jár. Menczer szerint a feladatai közé tartozik a magyarországi svábokkal és a németországi magyar külképviseletekkel való kapcsolattartás is. Azt viszont többszöri kérdésre sem árulta el, hogy ez mennyi munkával jár.

RTL: Heti hány munkaórát jelent?

Menczer: Változó.

RTL: Körülbelül mennyit?

Menczer: A kampány most kétségkívül többet visz el, így ez háttérbe szorult, de kiegyensúlyozott a mérleg, azt tudom mondani.

RTL: De nagyjából mennyit?

Menczer: Mondom, hogy nagyjából kiegyensúlyozott.

RTL: De mi jelent ez? Mennyit foglalkozik ezzel egy hónapban, egy héten.

Menczer: Bizonyára tudja, hogy egy héten öt nap van, ugye? Ha én azt mondom, hogy kiegyensúlyozott azzal ezzel kapcsolatos munkavégzésem, abból arra következtethet, hogy az adott számú napon ezt a munkát is ellátom.

Még decemberben Szijjártó Pétertől is próbáltuk megtudni, hogy mégis milyen munkát végez a miniszteri biztos Menczer. A miniszter szerint biztosa „sokat dolgozik azon, hogy a Magyarországon élő német nemzeti közösség helyzete tovább javuljon. Sok egyeztetést is végez ebben a tekintetben, és egy csomó olyan fejlesztést meg beruházást készít elő, meg általában lobbizik nálam is, meg másoknál is ezekért, amelyek a német közösségnek fontosak”.

Megkérdeztem Szijjártótól, hogy nem zavarja-e, hogy a kapcsolatfejlesztő miniszteri biztosa a minisztériumban készít pártpolitikai videókat, munkaidőben. És nem is keveset.

Nem zavarja - válaszolta Szijjártó, mégpedig azért nem, mert nem tud róla. Nem tűnt fel eddig - hitetlenkedtem, mire Szijjártó azt válaszolta, hogy nem, mert ellentétben velünk, nem szokta nézni Menczer videóit. Próbálkoztunk tovább, megemlítve, hogy írtunk már erről korábban, kérdéseket is küldtünk a minisztériumnak, amire Szijjártó válasza az volt, hogy nem olvasta ezeket.