A kuvaiti légvédelem tévedésből lelőtt három amerikai gépet

Nemcsak egy amerikai F-15-ös zuhant le Kuvaitban, mint ahogy az az első hírekben volt, hanem rögtön három, és az is kiderült, mit jelent ebben az esetben az, hogy „baráti tűz”.

Már az első vadászgép zuhanásánál is az volt a magyarázat, hogy az iráni bevetésre induló F-15-ös baráti tűzben kapott találatot, ami látványos eredménnyel is járt: a gép spirálszerűen pörögve közelített irányíthatatlanul a föld felé, a két pilótának még éppen időben sikerült katapultálnia - az esetről több videófelvétel is készült, és mint azóta megerősítették, ezek hitelesek.

Rövidesen azonban már azt közölték a kuvaiti hatóságok, hogy nemcsak egy, hanem három amerikai F-15-ös is hasonló sorsra jutott. A magyarázat pedig egészen hihetetlen: a washingtoni közlés szerint mindhárom gépet a kuvaiti légvédelem szedte le. Mindegyik pilótának sikerült katapultálnia, és washingtoni források szerint stabil állapotban vannak - az Iráni Forradalmi Gárda ugyanakkor azt állította, hogy az egyiküket az ő embereik találták meg.

„Kuvait elismerte az incidenst, és hálásak vagyunk a kuvaiti védelmi erők erőfeszítéseiért és támogatásukért a folyamatban lévő műveletben. Az incidens okát vizsgálják. Amint további információk állnak rendelkezésre, azokat közzétesszük”

- adott ki közleményt a CENTCOM, az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága.

Kuvait az Egyesült Államok egyik szoros szövetségese a Közel-Keleten, az ország fontos logisztikai és előretolt műveleti központ az amerikai légierő számára. Az amerikaiak két kuvaiti területen lévő légibázist, az Ali al-Szalem és az Ahmad al-Dzsabert is rendszeresen használják, emiatt pedig Irán kuvaiti célpontok ellen is támadást indított, az amerikai nagykövetség épületét is támadták Kuvaitvárosban.