Az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt

Az iráni állami média szerint a szombati amerikai–izraeli támadásokban meghalt Aziz Nasirzadeh, Irán védelmi minisztere és Abdolrahim Muszavi, a fegyveres erők vezérkari főnöke is.

Irán védelmi minisztere, Aziz Nasirzadeh 2024. novemberében. Fotó: MARCELO GARCIA/AFP

A félhivatalos Tasnim hírügynökség azt írja, hogy a csapásokban életét vesztette Abdolrahim Mousavi altábornagy, aki azóta vezette a hadsereget, hogy elődjét tavaly júniusban, egy 12 napos konfliktus során megölték.

A jelentés szerint meghalt Aziz Nasirzadeh védelmi miniszter is.

Irán korábban két másik meghatározó vezető halálát is megerősítette: Mohammad Pakpour vezérőrnagyét, az elit Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) parancsnokáét, valamint Ali Shamkhaniét, az iráni Védelmi Tanács titkáráét. (CNN)