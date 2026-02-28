Az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt

Irán megerősítette, hogy a szombati csapásokban meghalt a védelmi miniszter, a vezérkari főnök és több katonai vezető is
Az iráni állami média szerint a szombati amerikai–izraeli támadásokban meghalt Aziz Nasirzadeh, Irán védelmi minisztere és Abdolrahim Muszavi, a fegyveres erők vezérkari főnöke is.
A félhivatalos Tasnim hírügynökség azt írja, hogy a csapásokban életét vesztette Abdolrahim Mousavi altábornagy, aki azóta vezette a hadsereget, hogy elődjét tavaly júniusban, egy 12 napos konfliktus során megölték.
A jelentés szerint meghalt Aziz Nasirzadeh védelmi miniszter is.
Irán korábban két másik meghatározó vezető halálát is megerősítette: Mohammad Pakpour vezérőrnagyét, az elit Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) parancsnokáét, valamint Ali Shamkhaniét, az iráni Védelmi Tanács titkáráét. (CNN)