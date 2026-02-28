Élő

Az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt

  • Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt.
  • A támadásra az után került sor, hogy megfeneklettek az iráni nukleáris program korlátozását célzó tárgyalások.
  • A teheráni rezidenciájában érte a légitámadás a 86 éves Ali Hamenei ajatollahot, akit holtan húztak ki a romok alól.
  • Trump rezsimváltást akar, megadásra szólította fel az iráni vezetést. Cserébe amnesztiát ígér.
  • Irán válaszul több ország ellen is támadásokat indított, amerikai bázisokat is célozva.
  • 4 ezer magyar kért konzuli védelmet a Közel-Keleten
65 poszt

Irán megerősítette, hogy a szombati csapásokban meghalt a védelmi miniszter, a vezérkari főnök és több katonai vezető is

Az iráni állami média szerint a szombati amerikai–izraeli támadásokban meghalt Aziz Nasirzadeh, Irán védelmi minisztere és Abdolrahim Muszavi, a fegyveres erők vezérkari főnöke is.

Irán védelmi minisztere, Aziz Nasirzadeh 2024. novemberében.
Fotó: MARCELO GARCIA/AFP

A félhivatalos Tasnim hírügynökség azt írja, hogy a csapásokban életét vesztette Abdolrahim Mousavi altábornagy, aki azóta vezette a hadsereget, hogy elődjét tavaly júniusban, egy 12 napos konfliktus során megölték.

A jelentés szerint meghalt Aziz Nasirzadeh védelmi miniszter is.

Irán korábban két másik meghatározó vezető halálát is megerősítette: Mohammad Pakpour vezérőrnagyét, az elit Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) parancsnokáét, valamint Ali Shamkhaniét, az iráni Védelmi Tanács titkáráét. (CNN)

148-ra emelkedett a halálos áldozatok száma az iráni lányiskolát ért légitámadásban

Már 148 emberről tudnak, aki életét vesztette abban a robbanásban, amely a dél-iráni Mináb egyik lányiskoláját érte a közös amerikai-izraeli csapások során - közölte a helyi ügyész. A sebesültek száma 95, számolt be róla a CNN.

Az iráni ISNA hírügynökségtől származó felvételen a dél-iráni Hormozgán tartományban, Mináb városában található lányiskolát ért csapás helyszíne látható 2026. február 28-án.
Fotó: ALI NAJAFI/AFP

Az amerikai hírcsatorna a helyszínt a Shajaba Tayyiba Iskolaként azonosította geolokáció alapján. Az épület nagyjából 61 méterre fekszik egy iráni katonai bázistól. A CNN szerint az iskola korábban a bázis része lehetett, de műholdfelvételek alapján legalább 2016 óta külön területként működik.

Az iráni állami média korábban még legalább 118 halálos áldozatról számolt be.

Tim Hawkins, az amerikai hadsereg hadműveleti parancsnokságának szóvivője a CNN-nek elmondta: a civilek védelme kiemelt fontosságú, és igyekeznek minden rendelkezésre álló óvintézkedést megtenni a nem szándékos károkozás minimalizálása érdekében. Az izraeli hadsereg egyelőre nem kommentálta az eseményeket.

Tüntetők ledöntötték a meggyilkolt ajatollah szobrát Dél-Iránban

Vasárnap hajnalban ledöntötték Ali Hamenei ajatollah szobrát a dél-iráni Galleh Dar városában – erről a (The Wall Street Journal anyavállalatának tulajdonában lévő) Storyful által hitelesített felvételek tanúskodnak. A videón az hallható, amint valaki azt kiabálja: „Álmodom? Helló, új világ!”

Forrás

A norvégiai székhelyű Hengaw Emberi Jogi Szervezet szerint Teheránban, a nyugat-iráni Szananadzsban és az északi Rashtban is ünneplő tömegek gyűltek össze. A szervezet ugyanakkor arról számolt be, hogy több helyen a rendőrség erőszakkal oszlatta fel a tömeget, lövések dördültek, és letartóztatások is történtek.

4 ezer magyar kért konzuli védelmet a Közel-Keleten

A térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt – közölte Szijjártó Péter. „Nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal, az ő utasításaik követésére kérem tisztelettel az ott tartózkodó magyarokat.”

Itt vannak a képek arról, hogyan követte Trump Floridából az Operation Epic Fury műveletet

A Fehér Ház szombat este fotókat tett közzé arról az X-en, ahogy Donald Trump a floridai Palm Beachen található Mar-a-Lagóból követi az Irán elleni csapásokat. Az elnök mellett ott volt Marco Rubio külügyminiszter, John Ratcliffe, a CIA igazgatója, Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, valamint Susie Wiles kabinetfőnök is.

Donald J. Trump elnök figyelemmel kíséri az amerikai katonai műveleteket Iránban 2026. február 28án.
Feszült a hangulat.

Egy másik képen JD Vance alelnök látható, amint a Fehér Ház Helyzetterméből (Situation Room) figyeli az eseményeket Tulsi Gabbard nemzeti hírszerzési igazgató, Scott Bessent pénzügyminiszter és Chris Wright energiaügyi miniszter társaságában.

Trump januárban is a Mar-a-Lagóban tartózkodott, amikor az Egyesült Államok katonai műveletet hajtott végre, amelynek során elfogták Venezuela elnökét, Nicolás Madurót.

Ahogy akkor, úgy a mostani képek is egy ikonikus jelenetet igyekeznek megidézni: azt a Fehér Ház Helyzettermében készült fotót, amelyen Barack Obama amerikai elnök és nemzetbiztonsági csapata az Oszama bin Laden elleni rajtaütést követte.

Trump súlyos válaszlépést helyezett kilátásba, ha Irán megtorolja Hamenei megölését

Miután az Iszlám Forradalmi Gárda közölte, hogy hamarosan „fájdalmas megtorlást" hajt végre Ali Hamenei ajatollah, a legfelsőbb vezető meggyilkolása miatt, Donald Trump kemény válaszlépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha Irán valóban támadást indítana.

Az amerikai elnök a Truth Social-on közzétett bejegyzésében az iráni fenyegetésekre reagálva azt írta: „JOBB, HA NEM TESZIK MEG. HA MÉGIS, OLYAN ERŐVEL FOGUNK LECSAPNI RÁJUK, AMILYET MÉG SOHA NEM LÁTTAK!”

Forrás: Truth Social

A The Wall Street Journal értesülése szerint egy amerikai tisztviselő arról beszélt, hogy a helyi idő szerint vasárnap hajnalban is folytatódtak az amerikai katonai műveletek.

Első halálos áldozat Izraelben

Egy nő meghalt, több tucat ember pedig megsérült, amikor egy iráni rakéta szombat késő este becsapódott egy tel-avivi lakóépületbe. Ez volt az első halálos áldozatokat követelő támadás Izraelben az Iránnal kiújult harcok során.

Izraeli rendőrök és mentőcsapatok dolgoznak a helyszínen, miután rakétatalálat ért épületeket Tel-Aviv Gus Dan térségében, Izraelben.
Fotó: NIR KEIDAR/Anadolu via AFP

Az áldozat, egy negyvenes éveiben járó nő, kritikus állapotban került elő a romok közül, miután egy ballisztikus rakéta csapódott a tengerparti város egyik lakóházába, jelentős károkat okozva az épületben és a környéken. A mentők a kórházba szállítás közben halottnak nyilvánították.

A támadásban további 27 ember sérült meg: ketten közepesen súlyos állapotban vannak, 25-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. A sebesülteket a Magen David Adom és a United Hatzalah mentősei kórházba szállították.

A kimentettek között volt egy kéthónapos csecsemő és idősebb nővére is, szüleiket nem sokkal később hozták ki az épületből. Egy izraeli televíziós csatorna értesülései szerint a sérültek közül heten gyerekek. (The Times of Israel)

Ünnep és gyász Iránban Hamenei halála után

Irán-szerte tömegek vonultak utcára szombat éjjel, miután elterjedt a hír, hogy Ali Hamenei ajatollah az Egyesült Államok és Izrael összehangolt támadásaiban meghalt. A New York Times által hitelesített videók szerint Teherán több kerületében spontán ünneplés kezdődött: emberek táncoltak, dudáltak, tűzijátékot lőttek fel, és a „szabadság” szót skandálták az utcákon és az erkélyekről.

Forrás

A csaknem negyven éve hatalmon lévő legfelsőbb vezető halála történelmi fordulatot jelenthet az iráni teokratikus rendszer számára. Sokan katartikus pillanatként élték meg a hírt, különösen azok, akik hozzátartozóikat veszítették el a rezsim erőszakos fellépései során. Januárban a hatóságok erőszakkal verték le a tüntetéseket, jogvédők szerint több ezer áldozattal.

Nem mindenki ünnepelt: a BBC szerint vasárnap reggelre az utcákon zajló események többsége inkább a kormány által szervezett, a legfelsőbb vezető halála miatti megemlékezésekhez kapcsolódik, ez azonban a nap folyamán még változhat. Teheránban a hírügynökségek felvételei gyászoló embereket mutatnak az utcákon, néhányan Hamenei fényképét tartják a kezükben.

Hívei gyászolják Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah halálát Teherán egyik főterén 2026. március 1-jén, miután közös amerikai és izraeli csapásokban életét vesztette.
Fotó: ATTA KENARE/AFP

Trump: Vagy sokáig tart a hadművelet, vagy két-három nap alatt vége lesz

Donald Trump először szólalt meg azóta, hogy reggel bejelentette az Irán elleni csapásokat. Az amerikai elnök az Axiosnak azt mondta, több lehetőség van a feszültség csökkentésére. „Lehet, hogy a hosszú távút választom, és átveszem az egészet, vagy két-három nap alatt befejezem, és azt mondom az irániaknak: »Viszlát néhány év múlva, ha elkezditek újjáépíteni a nukleáris programotokat«”

Fotó: SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP

Azt is mondta, hogy azért döntött végül a katonai hadművelet mellett, mert nem látott előrelépést az amerikai-iráni nukleáris tárgyalásokon. Szerinte az irániak valójában nem akartak megegyezni.

Tucker Carlson „undorítónak és gonosznak” nevezte Trump hadműveletét

Donald Trump egyik leghangosabb támogatója, Tucker Carlson podcaster nyilvánosan kritizálta az amerikai elnököt Irán megtámadása miatt. Carlson „abszolút undorítónak és gonosznak” nevezte a hadműveletet.

Amikor Carlson múlt héten az Ovális Irodában találkozott Trumppal, állítólag megpróbálta lebeszélni az elnököt Irán megtámadásáról. A podcaster évek óta dicsérte Trump visszafogottságát, amiért nem indított rezsimváltó háborút a közel-keleti régióban.

Donald Trump és Tucker Carlson
Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Carlson Izraellel kapcsolatos álláspontjáról és a közel-keleti helyzet MAGA-univerzumon belüli eltérő értelmezéseiről ebben a cikkben írtunk bővebben. (Daily Mirror)

Netanjahu szerint egyre több jel mutat Hamenei halálára

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök televíziós beszédében utcára szólította az iráni embereket. Azt mondta, az Irán elleni katonai csapások segítenek nekik, hogy megszabaduljanak a zsarnokságtól. Netanjahu szerint az irániaknak most generációnként egyszer adódó lehetőségük van, hogy megdöntsék a rezsimet.

Netanjahu azt is mondta, egyre több jel mutat arra, hogy Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah meghalt.

Benjamin Netanjahu
Fotó: DEBBIE HILL/AFP

Az izraeli miniszterelnök beszédével egy időben az iráni külügyminisztérium szóvivője azt mondta az ABC Newsnak, hogy Hamenei ajatollah és Masoud Pezezskian iráni elnök is biztonságban van. (via BBC)

Egyelőre nincs amerikai áldozat

Az amerikai hadsereg Központi Parancsnoksága közleményt adott ki, amiben azt írják, hogy az amerikai erők sikeresen védekeztek több száz iráni rakéta- és dróncsapás ellen. A közel-keleti régióban lévő amerikai bázisokban csak minimális kár keletkezett. A több mint 12 órája tartó hadműveletben egyelőre egyetlen amerikai katona sem halt meg. (The New York Times)

Az olasz védelmi miniszter Dubajban rekedt

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter a családjával Dubajban rekedt. Giorgia Meloni párttársa pénteken utazott az Egyesült Arab Emírségekbe, de az Irán elleni támadás után nem tudott hazarepülni, mert sok légitársaság felfüggesztette a régióba tartó járatait.

Guido Crosetto
Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Meloni közben több válságülést is összehívott a katonai eszkaláció miatt, Crosetto az üléseken csak online tudott részt venni. Egyelőre nem világos, mikor térhet vissza Olaszországba. (via Spiegel)

Irán lezárhatta a Hormuzi-szorost

Bár hivatalos bejelentés még nincs róla, az a hír terjed, hogy Irán lezárhatta a Hormuzi-szorost. Az Iráni Forradalmi Gárdához köthető Tasnim hírügynökség azt írta az X-en, hogy forrásai szerint a szorost lezárják, a közelben tartózkodó hajók pedig már értesítéseket is kaptak a lépésről.

Tanker halad át a Hormuzi-szoroson
Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Az Európai Unió haditengerészeti missziója és Egyesült Királyság tengeri kereskedelemmel foglalkozó szervezete pedig egyaránt arról számolt be, hogy számos jelzés futott be hozzájuk, miszerint az Iráni Forradalmi Gárda lezárja a szorost.

Az Irán és az Arab-félsziget között található Hormuzi-szoros a világ legfontosabb kőolajszállítási útvonala, ami összeköti a Perzsa-öblöt a nyílt Indiai-óceánnal. A világ kőolaj- és földgázkereskedelmének körülbelül 20 százaléka halad át a szoroson.

külföld Egyesült Államok teherán Izrael Donald Trump háború usa Irán Benjamin Netanjahu