Begyűrűzik: kedden újabb 5 forinttal drágul a benzin, három hét alatt 18 forinttal nőtt a nagykereskedelmi ár

A benzin literenkénti nagykereskedelmi ára 5 forinttal emelkedik kedden, a gázolaj ára most nem változik – írja a Holtankoljak.hu. Ez az ötödik áremelés lesz február 12-e óta, a mostanival együtt a Mol összesen 18 forinttal növelte a nagykerárakat a bő két hét alatt. A dízelesek a múlt héten három áremelést kaptak, a gázolaj nagykereskedelmi ára 16 forinttal emelkedett literenként.

Illusztráció: Ying Tang/NurPhoto via AFP

A 95-ös benzin literenkénti átlagára most 565 forint a benzinkutakon. Február 24-én, azaz múlt hétfőn még 560 forint volt. Az általános tapasztalat szerint a kutak az elmúlt heti nagykerár-emelések egyikét sem hárították át egy az egyben az autósokra.

Bár a kormány előszeretettel állítja azt, hogy az üzemanyagok drágulását a Barátság olajvezeték leállása okozza – a Molnak orosz olajat szállító Barátságot január 27-én érte orosz támadás, azóta nem jön rajta olaj –, mindkét üzemanyag csak a múlt héten kezdett érdemben drágulni. Így abban sokkal inkább az iráni feszültség okozta világpiaci áremelkedés játszik szerepet, mint az, hogy több mint egy hónapja leállt a Magyarországra tartó orosz olajszállítás.

Arról nem is beszélve, hogy Orbán Viktor által mantrázott 1000 forintos benzinár még így is messze van, ha a drasztikus áremelkedés borítékolható is. A Holtankoljak.hu elemzése szerint a Hormuzi-szoros esetleges lezárásának hírére a Brent kőolaj ára akár 100 dollárra is ugorhat (pénteken még 70-80 dollár között volt). Ennek hatása nagyon rövid idő alatt „a magyar benzinkutakon is érezhető lesz: a 95-ös benzin ára pillanatok alatt 600 forint fölé emelkedhet, amennyiben a forint gyengülése is folytatódik” (az euró 381 forint fölött is járt hétfő reggel, a dollár árfolyama 325 forint fölött volt).