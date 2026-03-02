Szántót vett épülő „kastélya” közelében Mészáros Lőrinc

Február végén lett nyilvános a hivatalos hirdetmény, mely szerint Mészáros Lőrinc ismét földeket vett Felcsúton.

Ezúttal 4610 négyzetmétert vett falujában az ország leggazdagabb embere, amiért 4,6 millió forintot fizetett. A terület ugyan szántó, ám ami érdekessé teszi, az az elhelyezkedése.

Hivatalosan ugyan külterületen van a föld, a valóságban azonban közvetlenül a szélén fekszik, és a mellette futó Arany János utca illetve a Szári utca már végig be van építve.

A Szári utca ráadásul Felcsút egyik leghíresebbje, jelentős része ugyanis Mészáros Lőrincé. A még polgármester Mészáros már 2013-ban bevásárolt itt. Két, összesen több mint 37 ezer négyzetméteres területet és az ott található villát vette meg az akkor még csak 88. leggazdagabb magyar.

Ebben az utcában lakik öccse, Mészáros János is, és több más telek is a család birtokában van. A Szári utca legvégén építkezik most is Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea. A faluban csak kastélyként emlegetik a húsz fő ellátására tervezett apartmanházat, ahol lesz mélygarázs, pezsgőfürdő, kint-benti medence és konditerem. A Direkt 36 azt írja, ez a beruházás 2,95 milliárd forintba kerül. A dolog érdekessége, hogy Mészáros Talentis nevű cége biztosítja a fedezetet az építkezéshez, aminek egy részét viszont a Mészáros és a magyar állam tulajdonában lévő MBH bankgaranciája biztosítja.