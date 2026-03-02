Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet a „kényszersorozás” miatt

Bekérették az ukrán nagykövetet a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az ukrajnai kényszersorozás miatt, amely Szijjártó Péter külügyminiszter szerint két újabb magyar nemzetiségű fiatalt érint, közölte a tárcát vezető Szijjártó Péter hétfőn Budapesten. (Ukrajnában nincs sorkatonaság, így a kényszersorozás szó nem pontos, jelenleg kötelező mozgósítás van a háború miatt.)

A miniszter arról számolt be, hogy Ukrajnában a háború fenntartása érdekében „nyílt embervadászat zajlik” az utcán.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

„Egy magyar állampolgársággal is rendelkező fiatalt Beregszászról az Odesszából odarendelt erőszakos embervadászok vittek el annak dacára, hogy hivatalos felmentése volt a sorozás alól. Egy másik magyar nemzetiségű fiatalt pedig, aki mentális problémákkal is küzdött, szintén elraboltak, és ő már el is tűnt” - mondta.

Az ukrán nagykövet bekéretése azt a célt szolgálja, hogy kifejezzék tiltakozásukat „az erőszakos sorozással és a nyílt utcai embervadászattal” szemben. (MTI)