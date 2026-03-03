Irán női labdarúgó-válogatottja nem énekelte a saját himnuszát az Ázsia-kupán

Az iráni női labdarúgó-válogatott hétfőn, az Ausztráliában megrendezett Ázsia-kupa nyitómérkőzése előtt nem énekelte el a nemzeti himnuszát. A csapat minden tagja némán, egyenesen előre nézve állt a himnusz alatt a Dél-Korea elleni A csoportos találkozó kezdőrúgása előtt. Ez volt az első mérkőzésük azóta, hogy kitört a háború a Közel-Keleten.

Fotó: IZHAR KHAN/AFP

A meccset végül Dél-Korea nyerte meg 3–0-ra a queenslandi Gold Coast Stadionban. Az iráni szövetségi kapitány, Marzijeh Dzsafari és játékosai nem nyilatkoztak sem a háborúról, sem Ali Hamenei ajatollah haláláról, amikor a sajtó kérdezte őket.

Az iráni csapat néhány nappal a közel-keleti légicsapások megkezdése előtt érkezett Ausztráliába, hogy felkészüljön a tornára. Csütörtökön a házigazda ellen lépnek pályára, majd vasárnap a Fülöp-szigetek ellen játsszák harmadik, egyben utolsó csoportmérkőzésüket – mindkét találkozót ugyanazon a helyszínen rendezik.

Az iráni játékosokat bátorságukért méltatták. „Együtt érzünk velük és a családjaikkal, nehéz helyzet ez, és igazán bátor dolog, hogy itt tudnak lenni és pályára tudnak lépni” – mondta az ausztrál középpályás, Amy Sayer. „A legtöbb, amit tehetünk, hogy csütörtökön a lehető legjobb futballt játsszuk ellenük, és a pályán is megadjuk nekik a tiszteletet. Remélhetőleg javul a helyzet, és továbbra is biztonságban maradhatnak Ausztráliában.” (Guardian)