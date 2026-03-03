„Pravdivoje Obescsanyije 4” – ha az iráni háború a téma, az Origo akkor is csak tiszta forrásokból hajlandó meríteni

„Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án nagyszabású katonai műveletet indított Irán ellen. Trump szerint a cél »az amerikai nép védelme«. Irán válaszul elindította a »Pravdivoje Obescsanyije 4« (Igaz Ígéret 4) nevű műveletet, és csapásokat mért a Közel-Keleten található amerikai katonai bázisokra, valamint izraeli városokra.”

A részlet az Origo nevű internetes jelenség „Irán sokkoló kijelentést tett Trump kapcsán” című cikkében olvasható – „szemlénk” közzétételének pillanatában is –, amely még hétfőn reggel jelent meg.

A cikk különös részletére Rácz András külpolitikai szakértő fb-posztjának köszönhetően figyeltünk fel. Aki egyúttal feltette a kérdést: „vajon létezik-e, hogy valaki külpolitikai újságíróként (!) annyira ostoba, hogy tényleg nem tudja megkülönböztetni a fárszi nyelvet az orosztól, és nem fog gyanút, hogy a »Pravdivoje Obescsanyije« esetleg nem az iráni akció eredeti neve, hanem annak az orosz fordítása?”

Rácz szerint ez sajtótörténeti baki, hiszen nehéz lenne tisztábban dokumentálni, hogy a kormánymédia „mennyire szolgalelkűen veszi át az orosz narratívákat”.

A művelet neve egyébként angolul Operation True Promise IV – azt most hagyjuk is, hogy az előző három ígéretet mennyire sikerült betartani –, azt viszont, hogy pravdivoje, helyesen így kellett volna átírni magyarul: pravgyivoje.