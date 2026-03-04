Részvételi rekordot hozhat az idei parlamenti választás

Jelen állás szerint a jogosultak 84 százaléka vélhetően elmenne szavazni, ha most vasárnap tartanák a voksolást, derült ki a Publicus Intézet Népszava számára készített felméréséből, mely szerint a szavazók 16 százaléka az utolsó napokban, sőt, százból hatan csak a szavazófülkében döntik majd el, melyik pártot támogatják. Eddig a legtöbben, 73,51 százaléknyian 2002-ben a második fordulóban járultak az urnákhoz, az egyfordulós rendszerben pedig négy éve, amikor 70,31 százalék volt a részvételi arány.

Fotó: Kiss Bence/444

A két nagy párt között kiegyenlített a helyzet, hiszen a tiszások 89, míg a Fidesz-KDNP-sek 88 százaléka tervezi, hogy elmegy szavazni, a többi párt szimpatizánsai esetében 84 százaléknyi a hajlandóság, a bizonytalanoknak pedig háromnegyede gondolja, hogy április második hétvégéjén az urnákhoz járul majd. Pulai András, a Publicus vezetője megjegyezte, a változás vélhetően nem független a kormány négy évvel ezelőttihez hasonló osztogatásától – például a rendvédelmiseknek, illetve a pedagógusoknak kiosztott-beígért százezrek –, akkor a választás előtt kiszórt pénzeknek köszönhetően 50 százalék alá is „benézett” az elégedetlenek aránya. A Publicus felmérése szerint is vezet a Tisza. A teljes népesség körében 35-30-ra, a biztos választóknál 40-35-re, a biztos szavazó pártválasztóknál 47-39-re vezet a kormánypártok előtt.

Eszerint a DK és a Kutyapárt nem jutna be a parlamentbe, ha most lenne a választás, míg a Mi Hazánkat a biztos szavazók és a biztos szavazó pártválasztók is bejuttatnák a parlamentbe.

A válaszadóknak egyébként a 40 százaléka számít kormánypárti sikerre, és csak 36 százalék gondolja úgy, hogy bukik a rezsim.

A Publicus mellett a Republikon Intézet és a Medián is Tisza-előnyt mért legutóbbi felmérésében. A Republikon szerint a teljes népesség körében 5, a pártválasztók között 7, a biztos szavazó pártválasztók között 8 százalékkal vezetett a legnagyobb ellenzéki párt. A Medián múlt heti felmérése szerint a teljes szavazókorú népességben 11, a pártot választani tudóknál 13, a választani tudó biztos szavazók körében pedig már a 20 százalékkal vezet a kormánypártok előtt. A Závecz kedden tette közzé mérésének eredményét, ami szerint a biztos részvételt ígérő, pártot választók körében 50-38-ra vezet a Tisza.