Szijjártó Péter hazahozhat a gépén két hadifoglyot Moszkvából, akiknek magyar állampolgárságuk is van

A várakozásoknak megfelelően két hadifogoly érkezhet Magyarországra az orosz fővárosból Szijjártó Péter külügyminiszter gépén, akiknek az ukrán mellett magyar állampolgárságuk is van.

Ez abból az ötperces videóból derült ki, amelyet Szijjártó és Vlagyimir Putyin orosz elnök moszkvai tárgyalásairól hoztak nyilvánosságra a külügyminiszter közösségi oldalán. A felvétel elején Putyin megdicsérte Szijjártót, amiért nagyon gyakran látogat Oroszországba, majd a két ország kapcsolatairól, az energiapiaci fejleményekről és a paksi beruházás állásáról beszélt. Utána Szijjártó fejtette ki, hogy Magyarország minden háborúból ki akar maradni, „legyen szó fegyveres konfliktusról vagy energiaháborúról”. Panaszkodott is egy sort Ukrajna miatt, amely „hetek óta blokkolja a Barátság kőolajvezetéken a szállítást Magyarország irányába, kizárólag politikai okok miatt, politikai döntés alapján”.

„Ezért nekünk duplán aggodalmas az, hogy az iráni háború nyomán a tengeri olaj- és gázszállítások és ezzel együtt a globális energiabiztonság is válságba jutott” – tette hozzá. Úgyhogy pontosan azért jött – „amit az elnök úr volt kedves megelőlegezni” –, hogy meggyőződhessen és garanciát kaphasson, hogy a mostani válságos időszakban is rendelkezésre állnak a Magyarország számára szükséges olaj- és földgázkészletek, és azokat az orosz fél rendben leszállítja, akár a Barátság, akár a Török Áramlat vezetéken keresztül, változatlan áron. Különben annyi lenne a rezsicsökkentésnek, tudhatta meg Putyin első kézből.

Vlagyimir Putyin és Szijjártó Péter Moszkvában, 2026. március 4-én Forrás: Szijjártó Péter fb-oldala

Ennél konkrétabb volt a Szijjártó-mondandó publikus részének második fele, melyben tájékoztatta az orosz elnököt arról, hogy Ukrajnában négy éve folyik a háború, melynek során „számos magyar embert is erőszakkal vittek az ukrán hadseregbe, közülük nagyon sokan meghaltak, sokan eltűntek, és vannak, akik önöknél vannak hadifogságban”. Ezért kérik az elnök urat, hogy „legyen szíves megfontolni egyes magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú hadifoglyok hazaengedését”.