Több mint 471 ezer határon túli magyar szavazhatna jelen állás szerint az áprilisi választásokon

A Nemzeti Választási Iroda delegációja 2026. március 2–4. között hivatalos munkalátogatást tett Csíkszeredában és Kolozsváron, derül ki a szervezet közleményéből. A látogatás célja „a 2026. évi általános országgyűlési választások lebonyolításának előkészítése, valamint a külképviseleti választási irodák felkészítésének és a határon túli feladatellátás koordinációjának áttekintése volt”.
A közlemény a protokolláris mondandón túl ugyanakkor konkrétumokat is tartalmaz. Miszerint:
Ez azonban nem a végleges adat, a kérelmek száma magasabb, egy részüket eddig még nem bírálták el.
Néhány további, kevésbé kiemelten fontos adat:
Mindemellett: „A Nemzeti Választási Iroda kiemelt jelentőséget tulajdonít a külképviseleti választási irodákkal folytatott folyamatos szakmai együttműködésnek, és minden támogatást megad annak érdekében, hogy a 2026. évi általános országgyűlési választások lebonyolítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, átláthatóan és zavartalanul történjen külföldön is.”
A számok értelmezésével kapcsolatban tudni kell, hogy miként az a Lakmusz minapi cikkéből is kiderül, a 2022-es országgyűlési választásra 267 834 érvényes levélszavazat érkezett be. Akkor összesen 318 083-an próbáltak meg levélben szavazni, de sokan ezt érvénytelenül tették. Viszont a 2022-es választás napján ennél jóval többen, 456 129-en voltak a névjegyzékben, de kevesebb mint 60 százalékuk adott le érvényes levélszavazatot.