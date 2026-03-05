12 milliós állami támogatást kapott a böllérfesztivál, ahol Kövér László és V. Németh Zsolt is beszédet mondott

Februrár 15-én rendezték Győrváron a böllérfesztivált. Az eseményen beszédet mondott Kövér László házelnök és V. Németh Zsolt, a Fidesz-KDNP parlamenti képviselőjelöltje.

Fotó: Németh Dániel/444

Az Agrárminisztérium pedig 12 millió forintos állami támogatást adott az eseményt szervező jánosházi Millennium Polgári Egyesületnek a böllérfesztivál megrendezésére – írja az Úgytudjuk helyi portál. Az egyesület korábbi elnöke, jelenlegi alelnöke és kapcsolattartója Komondiné Marton Melinda, a Vas Vármegyei közgyűlés alelnökének, a fideszes Marton Ferencnek a testvére.

Idézik az MTI beszámolóját is, ami szerint Kövér kampánybeszédet tartott az eseményen. A házelnök sorsdöntő választásról beszélt, mondván, április 12-én háború és béke, a magyar és külföldi érdekek között kell választani.

A Millennium Polgári Egyesület az elmúlt években rendszeresen kapott tízmilliós nagyságrendű állami támogatásokat.

