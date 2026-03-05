Még 450 képviselőjelölt-jelölt küzd azért, hogy egyáltalán képviselőjelölt lehessen

Csütörtök reggelre 396 egyéni jelöltet vettek nyilvántartásba az április 12-i választásra, közülük 87-et még nem jogerősen. További 156 induló már leadta az ajánlóíveket, ők a nyilvántartásba vételre várnak. Egy jelölt, a DK színeiben Miskolcon induló Jakab Péter nyilvántartásba vétele jogorvoslat alatt áll.

Az Országház 2025. március 15-én Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A Nemzeti Választási Iroda hajnali ötkor frissített adatai szerint 450 olyan jelöltjelölt van, aki indulna a választáson, felvette az ajánlóíveket, de még nem szedte össze a szükséges számú ajánlást. Köztük van az indulását csak a héten bejelentő exfideszes Simonka György is. Három jelölt van a „kiesett” státuszban, míg harmincegyen úgy döntöttek, mégsem indulnak, közülük hatan a Gődény-féle párt jelöltjei voltak (lettek volna).

Az országos lista állításához szükséges ajánlásokat továbbra is négy párt szedte össze, a Fidesz-KDNP és a Tisza mellett a Mi Hazánknak és a DK-nak lehet listája. Utóbbinak csütörtök reggel 29 bejelentett, továbbá 51 nyilvántartásba vett egyéni jelöltje volt, utóbbiak közül 18 nyilvántartásba vétele még nem jogerős (plusz a 81. DK-s Jakab Péter).

A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak 10 nyilvántartásba vett jelöltje van – közülük hatan jogerősen –, további 39 jelöltjük a „bejelentve” státuszban várja a nyilvántartásba vételét. Az országos listához tehát még 22 kutyapárti jelöltnek kell összegyűjtenie és leadni az ajánlásokat.

A többi induló közül 12 független jelölt van nyilvántartásba véve, fele-fele arányban jogerősen és még nem jogerősen, további 20 bejelentve; mostanra a függetlenként induló összes parlamenti ellenzéki képviselő leadta az ajánlásait. A kisebb pártok közül a Szolidaritás-Munkáspárt kettőse 22 helyen tudta eddig összeszedni az aláírásokat, a Jobbiknak 6, a MIÉP-nek 1 jelöltje van eddig (utóbbi még nem jogerősen). A Gődény-pártnak 12, a Középen Állók Pártjának 7, a magát szkítának valló Pócs Alfréd pártjának a Nemzetegyesítő Mozgalom a Szentkorona Országaiért-nak 2 jelöltje van, és összeszedte az aláírásokat az LMP-társelnök Szabó-Kellner Katalin is.