Mészáros és családjának cégei fejezik be a kecskeméti egyetem kampuszát, amire az állam másodszorra ad súlyos milliárdokat

Mészáros Lőrinc két cége nyerte meg a kecskeméti egyetem kampuszának befejezésére kiírt közbeszerzést – írta meg a HVG. A Mészáros többségi tulajdonában lévő ZÁÉV Építőipari Zrt. és a családja tulajdonában lévő Fejér-B.Á.L. Zrt. konzorciuma 19,5 milliárd forintért fejezheti be a félbemaradt beruházás második ütemét. Mészáros cégein kívül egyedül a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. adott le ajánlatot a közbeszerzésre.

Mészáros Lőrinc ünnepi pompában Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

A kecskeméti Neumann János Egyetem korábban 44,5 milliárd forintot kapott az államtól a kampusz felépítésére. Az intézményt fenntartó kuratórium elnöke, Csizmadia Norbert – aki egyeben az MNB által létrehozott Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) alapítvány kuratóriumi elnöke is volt – azonban úgy döntött, a pénz nagyját kölcsönadja az MNB-alapítványok vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt.-nek. Ez volt az az MNB-botrányban érintett alapítvány, amely több mint százmilliárd forintot fektetett be úgy, hogy a befektetett pénzek egy jelentős része elveszett. Ezért aztán az egyetem fenntartója nem fejezte be a kampusz építését.

Aztán Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter tavaly októberben bedobta, hogy a kormány újabb állami pénzeket adna a kampusz befejezésére annak az alapítványnak, amely egyszer már eltőzsdézte az államtól kapott támogatását. Ebből a pénzből most Mészáros és családjának cégei lesznek kifizetve – nem először dolgoznának állami pénzből: a ZÁÉV dolgozott a Néprajzi Múzeumon, a Puskás Arénán, valamint az atlétikai stadionon, a Fejér-B.Á.L. pedig többek között a Budapest–Belgrád vasútvonal egyik legnagyobb alvállalkozója volt.

Érdekesség, hogy a közbeszerzést az a Wepmark írta ki, amely eredetileg az Optima egyik cége volt. A cég volt az építtetője a kampusznak, aztán mikor elfogyott a pénz, tavaly félbehagyta a munkát, később pedig a tartozás egy részének elengedéséért cserébe az Optima átadta az egyetem alapítványának – ezzel együtt a félkész kampuszt, illetve a Wepmark tulajdonában lévő telket.