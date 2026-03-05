Zelenszkij reméli, hogy Orbán nem blokkolja az ukránoknak szánt támogatást, különben megadja a hadseregnek a miniszterelnök címét, beszélgessenek el vele ők

„Reméljük, hogy az az egy személy az EU-ban nem fogja blokkolni a 90 milliárd euró[nyi hitel]t vagy annak az első részét, és hogy az ukrán katonák fegyverekhez juthatnak. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, hadd hívják fel és beszéljenek erről a saját nyelvén” – ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökre utalva. Az elnök szerint a pénzre nemcsak a fegyverek miatt, hanem a vadászgépeik beszerezése miatt is szükség lenne.

Volodimir Zelenszkij Fotó: JOHN THYS/AFP

A magyar kormány február közepén jelentette be, hogy vétózni fogja az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós közös EU-s hitelfelvételt. Ezt a kormány azzal indokolta, hogy a január végi orosz támadás következtében Ukrajnán belül leállt Barátság kőolajvezetéken heteken keresztül nem indult újra a szállítás Magyarország irányába – a magyar fél állítja, hogy ennek semmiféle technikai akadálya nincs, az ukránok politikai indokból nem indítják újra a szállítást.

(mezha.net)