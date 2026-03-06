Amerikaiak bombázhatták le az iráni lányiskolát, a csapásban sok tucatnyi gyerek vesztette életét

Amerikai katonai nyomozók szerint valószínű, hogy az Egyesült Államok fegyveres erői felelősek a minabi lányiskola elleni múlt szombati bombázásért, a csapásban legalább 175 ember, többségében gyerek vesztette életét, derül ki a Reuters híréből. A hírügynökség úgy tudja, a hatóságok még nem fejezték be a nyomozást, így a végleges következtetések sem születtek meg.

A Reuters nem tudott értesüléseket szerezni a részletekről, így azok a kérdések még nyitottak, hogy

milyen bizonyítékok alapján született meg az előzetes értékelés,

a csapáskor milyen típusú fegyvert használtak,

ki a felelős a parancsért,

egyáltalán miért lehetett célpont a lányiskola.

Pete Hegseth védelmi miniszter korábban elismerte, az amerikai haderő vizsgálja az incidenst.

Gyászoló nők Minabban, 2026. március 3-án Fotó: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP

Névtelenséget kérő tisztségviselők nem zárták ki, hogy előkerülhetnek új bizonyítékok, amelyek mégis tisztázzák az Egyesült Államokat.

Egy iskola, kórház vagy más hasonló civil objektum szándékos támadása egyértelmű háborús bűncselekménynek minősülne.

Mint korábban megírtuk, a kanadai CBC News stábja a rendelkezésre álló helyszíni és műholdfelvételek alapján arra jutott, hogy feltételezhető, az iráni általános iskola szombati bombázása egy, az épület közelében található katonai komplexumra mért precíziós légitámadás következménye volt. Az iskola közelében működött a Forradalmi Gárda haditengerészeti központja és egy klinikája is.

A lebombázott iskola a New York Times tudósítása szerint egykor a Forradalmi Gárda bázisának része volt volt, de műholdképek alapján az amerikai lap arra jutott, hogy legkésőbb 2016-ra megtörténhetett a funkcióváltás: ekkor az épületet elkerítették, és többé már nem volt összeköttetésben a bázissal.