Katar szerint a közel-keleti háború romba döntheti a világgazdaságot, az olaj ára akár 150 dollárig is emelkedhet

A közel-keleti háború akár a világgazdaságot is „romba döntheti”. Mert ha a konfliktus elhúzódik, a Perzsa-öböl energiaexportőrei sorra leállíthatják a termelést - mondta a Financial Timesnak Katar energiaügyi minisztere. Szaad al-Kaabi szerint ilyen esetben az olaj ára két-három héten belül akár hordónként 150 dollárig is emelkedhet.

QatarEnergy működő létesítményeit Ras Laffan iparvárosában 2026. március 2-án.
Katar a héten vis maior helyzetet hirdetett, miután iráni dróntámadás érte a Ras Laffan-i LNG-létesítményt. A világ egyik legnagyobb cseppfolyósított földgázexportőre addig nem indítja újra a termelést, amíg teljesen meg nem szűnnek a harci cselekmények. Kaabi szerint még akkor is hetekbe vagy hónapokba telhet, mire a szállítások visszatérnek a megszokott menetrendhez, ha a harcok azonnal véget érnek. A miniszter arra számít, hogy ha a konfliktus folytatódik, a térség más exportőrei is hozzájuk hasonló döntést hoznak.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Hormuzi-szoroson – amelyen a világ olaj- és gázkereskedelmének mintegy ötöde halad át – jelentősen lelassult a hajóforgalom. Legalább tíz kereskedelmi hajót ért találat, a biztosítási díjak meredeken emelkedtek, és sok hajótulajdonos nem akarja kockáztatni a legénységét.

Kaabi szerint a következmények messze túlmutatnak az energiapia­con. „Ez romba döntheti a világgazdaságot” – mondta.

„Ha a háború néhány hétig folytatódik, a világ GDP-növekedése is érintett lesz. Mindenhol emelkedni fognak az energiaárak, hiány alakulhat ki egyes termékekből, és láncreakció indulhat el: gyárak sora állhat le, amelyek nem tudnak majd szállítani.”

Bár Katar Európába viszonylag kevés gázt exportál, a miniszter szerint a kontinens így is komoly nehézségekkel szembesülhet. A piacon elérhető készletekért az ázsiai vevők könnyen túllicitálhatják az európaiakat, miközben más öböl menti exportőrök sem biztos, hogy teljesíteni tudják a szerződéses szállításokat.

Az európai kereskedésben péntek reggel a Brent típusú kőolaj ára 2,5 százalékkal, hordónként 87,6 dollárra emelkedett, ami a konfliktus kezdete óta a legmagasabb szint. Az európai gázárak 5 százalékkal nőttek, de még így is a heti csúcs alatt maradtak.

A miniszter szerint a tengeri kitermelési létesítmények nem sérültek meg, a szárazföldi infrastruktúrában keletkezett károk felmérése azonban még tart. Az LNG-termelés leállása logisztikai problémákat is okozhat: Katar tankerflottájának nagy része jelenleg a világ különböző pontjain van, és egyszerre csak néhány hajót lehet megrakodni.

Kaabi azt mondta, Katar nem tart attól, hogy a helyzet rontaná az ország hírnevét. „Nem gondoljuk, hogy bárki azt mondaná rólunk, nem vagyunk megbízhatóak azért, mert miután bombáztak bennünket, nem szállítottunk.” (Financial Times)

