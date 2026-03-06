Mit értek el Moldovában Putyin emberei, akik most a magyar választást próbálhatják befolyásolni?

  • Putyin három bizalmi embere már Budapestről, az orosz nagykövetség épületéből segítik Orbán kampányát - írja a VSquare hírlevél.
  • A háromfős csapat vezetője Panyi Szabolcs újságíró információi szerint a 2024-es moldovai orosz választás befolyásolási kísérletben is részt vett.
  • Az a próbálkozás végül elbukott, de csak hajszál híján.
  • Putyin titkosszolgálata készpénz, dezinformáció, hírhamisítás és hekkelés segítségével sikeresen meg tudta fordítani a választói hangulatot Moldovában.
  • A GRU-s akció végül azért bukott el, mert a szavazatok egyötöde a nyugat-európai moldáv diszpórából érkezett.
  • Nézzük, mire számíthatunk tőlük!
Maia Sanduról készült hamis Vogue-címlap
Forrás: Facebook

Hetek óta Budapesten vannak azok a Vlagyimir Putyin által küldött orosz politikai machinátorok, akiket az orosz elnök azért indított el Magyarországra, hogy Orbán Viktor oldalán avatkozzanak be a választási kampányba - írja péntek délutáni fb-posztjában Panyi Szabolcs újságíró. „A magyarországi művelet részeként egy háromfős, a GRU-nak – az orosz katonai hírszerzésnek – dolgozó csapatot küldtek Budapestre, akik diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel, vagyis diplomáciai mentesség védelme alatt működhetnek" - fogalmaz Panyi. A csapat vezetője az információi szerint az a Szergej Kirijenko – Putyin első kabinetfőnök-helyettese és a Roszatom egykori vezetője –, aki nemrég a moldáv választásokba való orosz beavatkozást is levezényelte.

Érdemes megnézni, mi is volt ez a moldovai orosz befolyásolási kísérlet és hogyan sikerült.

Miért avatkoztak be egyáltalán?

külföld moldova választás 2026 orosz beavatkozás választás
