Mit értek el Moldovában Putyin emberei, akik most a magyar választást próbálhatják befolyásolni?

Hetek óta Budapesten vannak azok a Vlagyimir Putyin által küldött orosz politikai machinátorok, akiket az orosz elnök azért indított el Magyarországra, hogy Orbán Viktor oldalán avatkozzanak be a választási kampányba - írja péntek délutáni fb-posztjában Panyi Szabolcs újságíró. „A magyarországi művelet részeként egy háromfős, a GRU-nak – az orosz katonai hírszerzésnek – dolgozó csapatot küldtek Budapestre, akik diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel, vagyis diplomáciai mentesség védelme alatt működhetnek" - fogalmaz Panyi. A csapat vezetője az információi szerint az a Szergej Kirijenko – Putyin első kabinetfőnök-helyettese és a Roszatom egykori vezetője –, aki nemrég a moldáv választásokba való orosz beavatkozást is levezényelte.
Érdemes megnézni, mi is volt ez a moldovai orosz befolyásolási kísérlet és hogyan sikerült.
