Újabb 17 forinttal drágul a dízel szombaton, ekkora áremelés ebben az évben még nem volt

Szombaton újabb jelentős emelkedésre készülhetünk a nagykereskedelmi árakat illetően, írja a Holtankoljak.hu. A benzin bruttó 7 forinttal, a gázolaj bruttó 17 forinttal kerül majd többe. 2026. március 6-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin – 578 Ft/liter; gázolaj – 614 Ft/liter.

A dízel nagykerára csütörtökön 15 forinttal, az átlagára pedig 11 forinttal nőtt. Noha a teljes emelés nem ment át a benzinkúti árakba, szombattól így is 630 körül alakulhat a dízelár, ami nagyjából egyéves csúcsot jelenthet. Tavaly március 8-án 625 forint volt a dízel átlagára, a benzin viszont még június végén is drágább volt a mostaninál, akkor 590 forintba került.

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában arról beszélt: ma a piac dönti el, mennyit kell fizetni Magyarországon a benzinért, de kormány figyeli a nemzetközi helyzetet, és ha szükségessé válik be fognak avatkozni az árképzés rendjébe. „Meg fogjuk védeni a magyarokat az elviselhetetlen energiaárakkal szemben” – közölte.