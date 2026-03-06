Zelenszkij mondatai után új választási kampány kezdődött

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Közelednek a választások, és mintha megint egyre több dolog Orbán Viktor és a Fidesz kezére játszana. A 2010-es kétharmadot megköszönhetik a töketlen MSZP-nek. 2014-ben már kellett hozzá egy új választójogi törvény és a rezsicsökkentés nevű világszám. 2018-ban és 2022-ben viszont a külpolitikai események sajátos keretbe helyezésével nyert a Fidesz – nem beszélve most a kisebb-nagyobb választási csalásokról a választókerületek átrajzolásától a közmédia propagandává silányításáig.

Előbb a menekültválságot, majd az orosz-ukrán háborút tolták már-már az őrület határáig, a 2024-es európai parlamenti választásokon pedig a világháborús, atomháborús veszélyig jutottunk el. Derék szabolcsi falusi asszonyok rettegtek a „négerektől”, baranyai férfiak az atomcsapástól, zalai anyák látták egyre reménytelenebbnek gyermekük jövőjét. Tudták, a világ szar, de legalább van valaki, aki lehetőségeihez mérten megvéd minket, kimaradunk a menekülthullámból, háborúból, atomcsapásból.

Mindehhez kellett a bénázó nyugati politika, a töketlen magyar ellenzék, és Orbán politikai érzéke.

A 2026-os kampányban a Fidesz maradt a háborús pszichózisnál, és ez, egészen a legutóbbi napokig, úgy tűnt, hogy ezúttal nem fog működni. A fő üzenet az volt, hogy az Európai Unió (pardon, Brüsszel) háborúba akar vinni minket Ukrajna oldalán Oroszország ellen, és 2030-ig a felek megütköznek egymással. A háborús Ukrajnát be akarják szuszakolni az EU-ba, irgalmatlan pénzeket akarnak költeni a romokban heverő országra. A közvélemény-kutatások szerint ez már kevés volt. A Tisza tábora egyre csak nőtt, Orbán Viktor maga is arról beszélt, hogy már fogalma sincs, mi a valóság, és egyáltalán nem állnak jól.

Zelenszkij hetek óta „segíti” a Fidesz kampányát

Itt tartottunk csütörtökön, amikor Volodimir Zelenszkij lendített egy jókorát Orbán Viktor döcögő kampányán.