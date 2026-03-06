Zelenszkij mondatai után új választási kampány kezdődött

Közelednek a választások, és mintha megint egyre több dolog Orbán Viktor és a Fidesz kezére játszana. A 2010-es kétharmadot megköszönhetik a töketlen MSZP-nek. 2014-ben már kellett hozzá egy új választójogi törvény és a rezsicsökkentés nevű világszám. 2018-ban és 2022-ben viszont a külpolitikai események sajátos keretbe helyezésével nyert a Fidesz – nem beszélve most a kisebb-nagyobb választási csalásokról a választókerületek átrajzolásától a közmédia propagandává silányításáig.
Előbb a menekültválságot, majd az orosz-ukrán háborút tolták már-már az őrület határáig, a 2024-es európai parlamenti választásokon pedig a világháborús, atomháborús veszélyig jutottunk el. Derék szabolcsi falusi asszonyok rettegtek a „négerektől”, baranyai férfiak az atomcsapástól, zalai anyák látták egyre reménytelenebbnek gyermekük jövőjét. Tudták, a világ szar, de legalább van valaki, aki lehetőségeihez mérten megvéd minket, kimaradunk a menekülthullámból, háborúból, atomcsapásból.
Mindehhez kellett a bénázó nyugati politika, a töketlen magyar ellenzék, és Orbán politikai érzéke.
A 2026-os kampányban a Fidesz maradt a háborús pszichózisnál, és ez, egészen a legutóbbi napokig, úgy tűnt, hogy ezúttal nem fog működni. A fő üzenet az volt, hogy az Európai Unió (pardon, Brüsszel) háborúba akar vinni minket Ukrajna oldalán Oroszország ellen, és 2030-ig a felek megütköznek egymással. A háborús Ukrajnát be akarják szuszakolni az EU-ba, irgalmatlan pénzeket akarnak költeni a romokban heverő országra. A közvélemény-kutatások szerint ez már kevés volt. A Tisza tábora egyre csak nőtt, Orbán Viktor maga is arról beszélt, hogy már fogalma sincs, mi a valóság, és egyáltalán nem állnak jól.
Itt tartottunk csütörtökön, amikor Volodimir Zelenszkij lendített egy jókorát Orbán Viktor döcögő kampányán.
Az ukrán elnök szerint kell a magyarok által a Barátság kőolajvezeték leállása miatt blokkolt 90 milliárd eurós hitel, hogy ki tudják fizetni a fegyvereket.
Nincs nyugtuk a helyieknek Ercsiben, ahol a katonák az utca végében őrzik a MOL-t: az olajfinomító mellett állandó drónozásról és járőrözésről számoltak be. A kritikus energetikai infrastruktúra megerősített védelme azonban nem mindenhol avatkozik bele ennyire a hétköznapokba. Százhalombattán, Pakson és Algyőn jártunk.
Ismét találkozhatunk katonákkal és harckocsikkal a közterületeinken. Hivatalosan a kiemelt energetikai létesítményeket védik, valójában ugyanolyan eszköze ez az emberi félelem felkeltésének, mint az az AI-videó, ami egy magyar apa meggyilkolását mutatja be a fronton.