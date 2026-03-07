Keményvonalas konzervatív miniszterelnök-jelölttel megy neki a jövő évi választásoknak a lengyel ellenzék

Az egykori oktatási miniszter, Przemysław Czarnek lesz a Jog és Igazságosság (PiS) miniszterelnök-jelöltje a jövő évi lengyel parlamenti választásokon – írta meg a Notes From Poland.

A keményvonalas konzervatívként jellemzett Czarnek fontos szerepet játszott a PiS kormányzása alatt indított „LBGT-ideológia” elleni kampányokban. Miniszterként próbálta elérni, hogy a katolikus egyház és tanai nagyobb szerepet kaphassanak az oktatásban.

A bejelentésre szervezett eseményen Czarnek Donald Tusk kormányát nyíltan németnek nevezte, és arról beszélt, hogy újból normális Lengyelországot szeretne teremteni.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A bejelentést napokig tartó spekuláció előzte meg a PiS elnöke, Jarosław Kaczyński a múlt héten fontos döntésről beszélt, miközben bedobta azt is, hogy a párt népszerűsége az utóbbi időszakban visszaesett. Bár Kaczyński régóta a legfontosabb politikusa a PiS-nek, a kampányokat jellemzően nem ő szokta vinni.

Czarnek erős váltás a PiS korábbi miniszterelnöke, Mateusz Morawieckihez képest, akit a PiS mérsékeltebb, technokrata szárnyához szoktak sorolni. Ehhez képest Czarnek 2020-ban olyanokat mondott, hogy az „LGBT-ideológia” gyökerei azonosak a nácizmuséval és hogy „Lengyelország vagy keresztény lesz, vagy megszűnik létezni”.

külföld pis katolikus egyház lgbtq lgbt lengyel választások Przemysław Czarnek Mateusz Morawiecki náci Jaroslaw Kaczynski egyház Jog és Igazságosság parlamenti választás nácizmus lengyelország