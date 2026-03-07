Keményvonalas konzervatív miniszterelnök-jelölttel megy neki a jövő évi választásoknak a lengyel ellenzék

Az egykori oktatási miniszter, Przemysław Czarnek lesz a Jog és Igazságosság (PiS) miniszterelnök-jelöltje a jövő évi lengyel parlamenti választásokon – írta meg a Notes From Poland.

A keményvonalas konzervatívként jellemzett Czarnek fontos szerepet játszott a PiS kormányzása alatt indított „LBGT-ideológia” elleni kampányokban. Miniszterként próbálta elérni, hogy a katolikus egyház és tanai nagyobb szerepet kaphassanak az oktatásban.

A bejelentésre szervezett eseményen Czarnek Donald Tusk kormányát nyíltan németnek nevezte, és arról beszélt, hogy újból normális Lengyelországot szeretne teremteni.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A bejelentést napokig tartó spekuláció előzte meg a PiS elnöke, Jarosław Kaczyński a múlt héten fontos döntésről beszélt, miközben bedobta azt is, hogy a párt népszerűsége az utóbbi időszakban visszaesett. Bár Kaczyński régóta a legfontosabb politikusa a PiS-nek, a kampányokat jellemzően nem ő szokta vinni.

Czarnek erős váltás a PiS korábbi miniszterelnöke, Mateusz Morawieckihez képest, akit a PiS mérsékeltebb, technokrata szárnyához szoktak sorolni. Ehhez képest Czarnek 2020-ban olyanokat mondott, hogy az „LGBT-ideológia” gyökerei azonosak a nácizmuséval és hogy „Lengyelország vagy keresztény lesz, vagy megszűnik létezni”.