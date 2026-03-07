Trump nagyon kemény csapást ígért Iránra

Donald Trump amerikai elnök reagált arra, hogy szombaton Maszúd Pezeskján iráni elnök bocsánatot kért a szomszédos országoktól, és azt ígérte, „mostantól nem támadják a szomszédos országokat, hacsak nem éri őket előbb támadás.”
„Ez az ígéret csak az Egyesült Államok és Izrael könyörtelen támadásai miatt született meg” - írta szombaton Trump a Truth közösségi médiában.
Irán azonban nem állította le teljesen a szomszédai elleni csapásokat: egy feltételezett dróntámadást észleltek a Dubaji Nemzetközi Repülőtér közelében, Katar pedig azt közölte, hogy elfogott egy rakétát.
A bejegyzés későbbi részében Trump azt írta: „ma Irán nagyon kemény csapást fog kapni!”
„Teljes megsemmisítés és biztos halál” lehetőségét mérlegelik olyan területek és embercsoportok esetében, amelyek eddig nem szerepeltek a célpontok között – írta. (BBC)
Maszúd Pezeskján azt mondta, nem áll szándékukban megszállni a szomszédos országokat.
A dubaji hatóságok szerint csak törmelék hullott egy drón elkapását követően.