Megszületett a döntés Irán új legfőbb vezetőjéről, de egyelőre titkolják, ki az

Az iráni legfőbb vezető, a meggyilkolt ajatollah Ali Khamenei utódját kiválasztó egyházi testület többé-kevésbé többségi konszenzust ért el – jelentette be vasárnap egy ajatollah, a szakértői testület tagja. Annyit tett hozzá, hogy még néhány akadályt le kell küzdeniük. Nem sokkal később a testület másik tagja már egyértelmű döntésről beszélt.

Akadályból bizony van bőven: az előző legfelsőbb vezetőt, Ali Hámeneit kilőtték az izraeli-amerikai támadások alatt, és a katonai koalíció továbbra is vadászik az iráni vezetőkre. Ezért végül nem is mertek személyesen találkozni, hanem távmunkában választották ki az új vezetőt, akinek kilétét egyelőre titkolják.

Mojtaba Hamenei egy 2020-as fotón Fotó: ROUZBEH FOULADI/Middle East Images via AFP

Az egyik ajatollah, Heidari Alekasir szerint a jelöltet a néhai legfőbb vezető útmutatása alapján választották ki, miszerint Irán legfőbb vezetőjét „az ellenségnek gyűlölnie kell”, nem dicsérnie.

„Még a Nagy Sátán is megemlítette a nevét” – mondta a magas rangú pap a kiválasztott utódról, miután Donald Trump kijelentette: a megölt legfelsőbb vezető fia, Mojtaba Hamenei az esélyes, de ez Amerikának „elfogadhatatlan” választás.

„Csak az idejüket vesztegetik. Hamenei fia egy súlytalan figura. Részt kell vennem a kinevezésben, ahogy Delcy Rodríguez esetében Venezuelában is tettem” – mondta Trump.

Az 56 éves Mojtaba Hamenei nem volt Teheránban, amikor apját a háború elején légitámadásban megölték – közölte egy iráni rálátó a Reutersszel. A lap forrásai szerint Mojtaba szoros kapcsolatban áll Irán elit alakulatával, a Forradalmi Gárdájával, és az iráni papi kaszt egyik legbefolyásosabb alakja, köszönhetően a háttérben kiépített befolyásának és apja szerepének.

Az izraeli hadsereg előre közölte, hogy a következő megválasztott vezető, és mindenki, aki részt vesz a kiválasztási folyamatban, célpontnak minősül.