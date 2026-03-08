Megszületett a döntés Irán új legfőbb vezetőjéről, de egyelőre titkolják, ki az

Az iráni legfőbb vezető, a meggyilkolt ajatollah Ali Khamenei utódját kiválasztó egyházi testület többé-kevésbé többségi konszenzust ért el – jelentette be vasárnap egy ajatollah, a szakértői testület tagja. Annyit tett hozzá, hogy még néhány akadályt le kell küzdeniük. Nem sokkal később a testület másik tagja már egyértelmű döntésről beszélt.
Akadályból bizony van bőven: az előző legfelsőbb vezetőt, Ali Hámeneit kilőtték az izraeli-amerikai támadások alatt, és a katonai koalíció továbbra is vadászik az iráni vezetőkre. Ezért végül nem is mertek személyesen találkozni, hanem távmunkában választották ki az új vezetőt, akinek kilétét egyelőre titkolják.
Az egyik ajatollah, Heidari Alekasir szerint a jelöltet a néhai legfőbb vezető útmutatása alapján választották ki, miszerint Irán legfőbb vezetőjét „az ellenségnek gyűlölnie kell”, nem dicsérnie.
„Még a Nagy Sátán is megemlítette a nevét” – mondta a magas rangú pap a kiválasztott utódról, miután Donald Trump kijelentette: a megölt legfelsőbb vezető fia, Mojtaba Hamenei az esélyes, de ez Amerikának „elfogadhatatlan” választás.
„Csak az idejüket vesztegetik. Hamenei fia egy súlytalan figura. Részt kell vennem a kinevezésben, ahogy Delcy Rodríguez esetében Venezuelában is tettem” – mondta Trump.
Az 56 éves Mojtaba Hamenei nem volt Teheránban, amikor apját a háború elején légitámadásban megölték – közölte egy iráni rálátó a Reutersszel. A lap forrásai szerint Mojtaba szoros kapcsolatban áll Irán elit alakulatával, a Forradalmi Gárdájával, és az iráni papi kaszt egyik legbefolyásosabb alakja, köszönhetően a háttérben kiépített befolyásának és apja szerepének.
Az izraeli hadsereg előre közölte, hogy a következő megválasztott vezető, és mindenki, aki részt vesz a kiválasztási folyamatban, célpontnak minősül.