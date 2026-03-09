Erdős Norbert bejelentett egy játszótérépítési projektet, amit már 2022-ben is bejelentett

Zseniális trükköt vetett be a kampányfotók koronázatlan királya, Erdős Norbert. A dél-békési választókerület fideszes parlamenti képviselője novemberben a kampány addigi legjobb képét készítette el, amikor egy kátyús gádorosi utcán pózolt egy „dolgozunk rajta” feliratú táblával. Ezúttal egy olyan leendő játszótér előtt pózolt a táblával, aminek megépítését már 4 éve is bejelentette.

Erdős 2022. május 26-án posztolt először a fejlesztésről. Pusztaföldvár I. Családi napján jelentette be, hogy a település 100 millió forintot nyert egy TOP Plusz-os pályázaton két játszótér és egy konditerem építésére, valamint egy padokkal övezett sétány kialakítására. Erdős a támogatás céljáról és összegéről készített egy táblát, amit a kezében tartott, amikor Sonkolyos Szabolcs pusztaföldvári polgármesterrel fotózkodott.

Szűk négy évvel a bejelentés után Erdős ismét a faluba látogatott, hogy újra bejelentse a projektet. Posztjában ismét leírta, hogy Pusztaföldvár 100 millió forintot nyert el két játszótér és egy sétány megvalósítására. „A beruházást még az előző településvezetés indította el, a jelenlegi önkormányzat pedig kisebb módosításokkal továbbvitte és eljuttatta a megvalósítás küszöbéig.”

Mivel az építkezés még mindig nem indult el, Erdős az ikonikus „dolgozunk rajta” feliratú táblával pózolt az egyik játszótér leendő helyszíne előtt. Négy év alatt csak annyi változott, hogy a képviselő mellett nem Sonkolyos Szabolcs, hanem az őt 2024-ben legyőző Kaczkó Pál pusztaföldvári polgármester állt.

És hogy mikor kezdik el építeni a 2022-ben bejelentett játszótereket? Idézzük Erdőst: „a közbeszerzés lezárása napokon, heteken belül megtörténhet, ezt követően – az időjárás függvényében – elindulhatnak a munkálatok”.

Erdős februárban egyébként egy 140 méteres járdaszakaszt és egy félkész útfelújítási projektet adott át. A politikus választókerületével, a rendszerváltás óta lejtőn lefelé csúszó dél-békési körzettel ebben a cikkben foglalkoztunk hosszabban.