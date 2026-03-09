Irán új legfőbb vezetője a meggyilkolt ajatollah, Ali Hámenei fia

Vasárnap már tudni lehetett, hogy a volt iráni legfőbb vezető, a meggyilkolt ajatollah, Ali Hámenei utódját kiválasztó egyházi testület többé-kevésbé többségi konszenzust ért el, ám azt egy ideig nem közölték, hogy kit választottak, ugyanis a szakértői testület egyik tagja szerint még néhány akadályt le kellett küzdeniük.

Mivel az előző legfelsőbb vezetőt, Ali Hámeneit kilőtték az izraeli-amerikai támadások alatt, és a katonai koalíció továbbra is vadászik az iráni vezetőkre, a testület tagjai végül nem is mertek személyesen találkozni, hanem távmunkában választották ki az új vezetőt.

Irán legfőbb vallási vezetője ezentúl Ali Hámenei fia, Mojtaba Hámenei .

Az egyik ajatollah, Heidari Alekasir korábban azt mondta, a jelöltet a néhai legfőbb vezető útmutatása alapján választották ki, miszerint Irán legfőbb vezetőjét „az ellenségnek gyűlölnie kell”, nem dicsérnie.

Mojtaba Hámenei 2016 decemberében. Fotó: REZA B/Middle East Images via AFP

„Még a Nagy Sátán is megemlítette a nevét” – mondta a magas rangú pap a kiválasztott utódról, miután Donald Trump kijelentette: a megölt legfelsőbb vezető fia, Mojtaba Hámenei az esélyes, de ez Amerikának „elfogadhatatlan” választás. Trump ráadásul arról is beszélt, hogy szerinte Hámenei fia „egy súlytalan figura”. „Részt kell vennem a kinevezésben, ahogy Delcy Rodríguez esetében Venezuelában is tettem” – jelentette ki az amerikai elnök.

Miután hivatalossá vált, hogy Mojtaba Hámenei az új legfőbb vezető, a Fox News egyik műsorvezetője, Brian Kilmeade azt mondta, beszélt Trumppal, aki „nem boldog” a döntés miatt - írja a BBC.

Az 56 éves Mojtaba Hámenei sajtóinformációk szerint egyébként nem volt Teheránban, amikor apját a háború elején légitámadásban megölték. Mojtaba szoros kapcsolatban áll Irán elit alakulatával, a Forradalmi Gárdával, és az iráni papi kaszt egyik legbefolyásosabb alakja, köszönhetően a háttérben kiépített befolyásának és apja szerepének.

Az izraeli hadsereg előre közölte, hogy a következő megválasztott vezető, és mindenki, aki részt vesz a kiválasztási folyamatban, célpontnak minősül.