Magyar Péter: A kormányzati tiltás ellenére drónozni fog a Tisza Párt március 15-én

POLITIKA

A Tisza Párt határozatot kapott a honvédelmi miniszter nevében, ami szerint nem szállhatnak fel drónok a párt március 15-i rendezvényén – írja Magyar Péter.

Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza elnöke szerint „Orbán Viktor retteg március 15-től”, és a kormány azért akarja megtiltani a drónozást, hogy elrejtse „ország-világ” elől „a valaha volt legnagyobb magyar tömegrendezvényt”. Magyar azt írja, a tiltás ellenére drónjaik fel fognak szállni.

2025. október 23. előtt is hasonló tiltást kapott a Tisza Párt, „katonai célból benyújtott, eseti légtér iránti kérelem miatt”. A tiltás a korábban kezdődő fideszes Békemenet idején nem volt érvényben.

POLITIKA március 15 szalay-bobrovniczky kristóf magyar péter Tisza Párt drón
Kapcsolódó cikkek

Hatósági tiltás miatt nem drónozhat a Tisza október 23-án délután

Pedig korábban engedélyt kaptak a 8 és 24 óra közötti időtartamra.

Molnár Kristóf
POLITIKA