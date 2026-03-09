Orbán Viktor szerint ahhoz, hogy ne dráguljon elviselhetetlenül a kőolaj ára, fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat

A fél világ a kőolaj árának emelkedésével van elfoglalva, illetve azzal, hogy hogyan mérsékelje az ebből fakadó feszültségeket (itt gyűjtöttünk össze néhány példát).

Hétfő délelőtt Magyar Péter már felszólította a magyar kormányt is, hogy tegyen lépéseket, és közölte: pártja „azonnali adócsökkentést és kormányzati beavatkozást követel az üzemanyagpiacon”.

Orbán Viktor korábban jelezte: összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot. Legújabb videójában a miniszterelnök arról beszél, hogy

„[a]z ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult. Ebben a helyzetben a Zelenszkij által bevezetett ukrán olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelenti immár nem csak Magyarország és Szlovákia, de az egész Európai Unió számára.”

Orbán szerint a veszély elhárításához két döntésre van szükség. Az egyik:

„Egész Európában felül kell vizsgálnunk és fel kell függesztenünk mindent, az orosz energiára kivetett szankciót. Ezt a mai napon egy levélben kezdeményeztem Ursula von der Leyen bizottsági elnök asszonynál.”

A másik az lesz, hogy megakadályozzák, hogy Magyarországon „a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen.” Hogy ennek érdekében milyen lépéseket tesznek, azt majd később árulja el a magyar miniszterelnök.

Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy Orbán azt javasolja, hogy az orosz energiára kivetett szankciókat függesszék fel, és ezt kezdeményezte is az Európai Bizottság elnökénél, azt viszont nem említi meg, hogy az oroszokat épp az Ukrajna elleni háború kirobbanása után (és okán) szankcionálták, míg a közel-keleti háborút az a Donald Trump indította el Izraellel karöltve, akit a magyar miniszterelnök előszeretettel nevez a béke elnökének.