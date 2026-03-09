Törvényjavaslatot nyújtottak be az ukrán pénzszállítókban lefoglalt vagyon miatt

A nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülésének nyílt részén derült ki, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője törvényjavaslatot nyújtott be ukrán takarékbank lefoglalt vagyona miatt – írja a Telex.

A lap szerint a javaslatot nagyon rövid idő alatt meg is vitatták a képviselők. Az MSZP-s Molnár Zsolt kifogásolta, hogy miért mostanra, a választások előttre időzítette Kocsis Máté a javaslatot, miért ilyen gyorsan adta be. A bizottság jobbikos elnöke, Sas Zoltán is kifogásolta, hogy ilyen gyorsan született meg a javaslat, így nem volt idő azt részletesen megismerni. Sas szerint felmerül a visszaható hatályú törvényhozás aggálya is a javaslattal kapcsolatban. Azzal viszont ők is egyetértettek, hogy az ügynek lehet nemzetbiztonsági kockázata.

A törvényjavaslatot végül Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnöke nyújtotta be, a leírás szerint „hazánk nemzetbiztonsági érdekei védelmében a szokatlan mennyiségű Magyarország területén szállított készpénz és aranyrudak kapcsán szükséges intézkedésekről”.

Az előterjesztés szerint „a törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen”.

Fotó: Facebook/Magyarország kormánya

Csütörtökön az M0-s körgyűrű M4-es és M5-ös közti szakaszán, egy benzinkútnál csapott le a Terrorelhárítási Központ ukrán rendszámú pénzszállító járművekre. Az akcióban hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő.

Az ukrán állampolgárok elfogásáról először az ukrán külügyminiszter adott hírt, aki szerint a bank alkalmazottai rendszeresen végeztek pénz- és értékszállítást Ausztria és Ukrajna között. Az Oscsadbank pedig azt közölte, hogy értékszállító járművei a nemzetközi szállítási és vámszabályok betartásával közlekedtek.

Az ügyre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közleményt adott ki, amelyben magyarázatot követelt Ukrajnától arra, hogy a lefoglalt szállítmány „az ukrán háborús maffia pénze-e”. Azt is állította, hogy a pénzszállítmány kíséretében olyan emberek voltak, akik szerinte egyértelmű kapcsolatban állnak az ukrán titkosszolgálatokkal. A pénzszállítók elfogása után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint az ukrán pénzszállító lekapcsolása „állami zsarolás és állami terrorizmus”. Azt mondta, követelik, hogy a magyar fél a nemzetközi joggal összhangban eljárva adja vissza a lefoglalt szállítmányt.