A NAV reagált az ukrán „túszejtéses” ügyre: pénzmosás gyanújával indult nyomozás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak – közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel.

A NAV ezzel az ukrán „túszejtéses” ügyre reagált.

„Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába” – tartalmazza a közlemény.

A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi – írták.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – olvasható a közleményben.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ezzel kapcsolatban az X-en azt írta, konzuljaik továbbra sem juthatnak be a Budapesten „túszul ejtett” ukrán állampolgárokhoz. A magyar fél szerinte nem adott magyarázatot. Egyúttal követelik az érintettek azonnali szabadon bocsátását.

Hét ukrán állampolgárt „ejtettek túszul” a magyar hatóságok Budapesten, jelentette be korábban ugyancsak az X-en Andrij Szibiha. A politikus arról írt, hogy a hét személy az ukrán állami tulajdonú Oscsadbank alkalmazottja, akik rendszeres szolgáltatásként pénz- és értékszállítást végeztek Ausztria és Ukrajna között.

A külügyminiszter közölte, hogy hivatalos jegyzékben követelték állampolgáraik szabadon bocsátását, illetve azt is, hogy az Európai Unióhoz fordultak azzal, hogy foglaljanak egyértelmű állást Magyarország törvénytelen lépéseiről, a túszejtésről és a rablásról.

A Telex információi szerint csütörtökön napközben az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál a Terrorelhárítási Központ ukrán rendszámú pénzszállító autókra csapott le. A lap úgy tudja, az autókból „fekete ruhába öltözött embereket” rángattak ki és vittek földre. A rajtaütésnek több szemtanúja is volt, az akció után a TEK-es konvoj Budapest felé vette az irányt.

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában a kérdésre, hogy Magyarország tervez-e további lépéseket, hogy elérje a Barátság kőolajvezeték vezeték megindítását, azt válaszolta, hogy a benzin- és a dízelszállítást Ukrajna irányába már leállították, de más eszközöket is fel fognak használni, a Magyarországon áthaladó „Ukrajnának fontos dolgokat” meg fogják állítani. Úgy tűnt, utóbbi mondattal ő is „túszejtéses” ügyre utal.

A történtek kapcsán indokolt felidézni, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön azt mondta, reméli, Orbán Viktor nem fogja blokkolni az ukránoknak szánt európai uniós támogatást, különben megadja a hadseregnek a miniszterelnök címét, beszélgessenek el vele ők. Erre első körben Szijjártó Péter külügyminiszter reagált, mondván, minden határon túlmegy, hogy Zelenszkij megöléssel fenyegeti egy EU-tagállam miniszterelnökét. Maga Orbán Viktor azt mondta, az ukrán elnök fenyegetései nem róla szólnak, az „olajblokádot” pedig erővel le fogják törni, és semmilyen életveszélyes fenyegetéssel nem lehet ettől őt eltántorítani. Az ügyben Magyar Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt is állásfoglalt, közölve: egy magyart sem fenyegethet külföldi állam vezetője, még a leköszönő kormányt sem, az Európai Unió vezetőit pedig felszólította, szakítsák meg a kapcsolatot Ukrajnával, amíg Zelenszkij nem kér bocsánatot.