Orbán: Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak

POLITIKA

„Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak. Ő Magyarországot fenyegeti” - reagálta Orbán Viktor egy Facebookon közzétett videóban arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön arról beszélt, ha Orbán Viktor vétózza az ukránoknak szánt EU-s hitelfelvételt, megadja az ukrán haderőknek a magyar miniszterelnök címét, beszélgessenek el vele.

Ezután hosszan beszélt arról, hogy az ukránokkal nem értünk egyet az olaj kapcsán, ami Orbán szerint a miénk, és Ukrajnának kötelessége átengednie azt az országán.

„Az olajblokádot le fogjuk törni, és semmilyen fenyegetéssel, életveszélyes fenyegetéssel nem lehet engem ettől eltánorítani” - zárta a miniszterelnök.

Korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is reagált Zelenszkij szavaira, szerinte minden határon túlmegy, hogy Zelenszkij megöléssel fenyegeti egy EU-tagállam miniszterelnökét. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig azt mondta, egy magyart sem fenyegethet külföldi állam vezetője, a leköszönő Orbán-kormányt sem.

POLITIKA olajblokád Volodimir Zelenszkij orbán viktor fenyegetés választás 2026
