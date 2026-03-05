Szijjártó: Minden határon túlmegy, hogy Zelenszkij megöléssel fenyegeti egy EU-tagállam miniszterelnökét

„Ez teljesen új helyzet, amely kialakult Európában, hogy egy európai ország elnöke megöléssel, gyilkossággal fenyegeti egy NATO- és EU-tagállam miniszterelnökét. Magyarországot fenyegetni nem lehet, a magyar miniszterelnököt fenyegetni nem lehet” – mondta Sopronban Szijjártó Péter külügyminiszter arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön arról beszélt, ha Orbán Viktor vétózza az ukránoknak szánt EU-s hitelfelvételt, megadja az ukrán haderőknek a magyar miniszterelnök címét, beszélgessenek el vele.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Ezek voltak Zelenszkij mondatai: „Reméljük, hogy az az egy személy az EU-ban nem fogja blokkolni a 90 milliárd euró[nyi hitel]t vagy annak az első részét, és hogy az ukrán katonák fegyverekhez juthatnak. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, hadd hívják fel és beszéljenek erről a saját nyelvén.”

A magyar kormány február közepén jelentette be, hogy vétózza az ukránoknak szánt hitelt, mert véleménye szerint a január végén orosz támadás miatt leállt Barátság kőolajvezetéket az ukrán kormány politikai szándékkal nem indítja újra. A hitelfelvételbe Magyarország korábban azzal a feltétellel ment bele, hogy a csehekkel és a szlovákokkal együtt kimarad a felvételből, illetve a kamatok visszafizetéséből – a vétó lehetősége azonban megmaradt.

Szijjártó szerint Zelenszkij kijelentése minden határon túlmegy. „Minket, magyarokat zsarolni nem lehet. Akármivel fenyegetőzik is Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk azt engedni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk engedni azt, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, és akárhogyan, akármilyen alpári, útszéli stílusban fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogunk fizetni az ő háborújukért, és nem vagyunk hajlandók kétszer-háromszor-négyszer annyit fizetni az energiáért csak őmiattuk.”

Szijjártó azt is mondta, hogy Zelenszkij a Tisza Párt szövetségese, mivel a Tisza annak az Európai Néppártnak a tagja, amely aktívan támogatja Ukrajnát. A kormánytagok többször is megismételték az utóbbi hetekben, hogy szerintük Ukrajna azért nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket, mert ezzel fel akarják hajtani a magyarországi energiaárakat, amivel szerintük a Tiszát támogatnák. „Akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij, mi a választást meg fogjuk nyerni, akárhogy is avatkozik be, szuverén nemzeti kormánya marad Magyarországnak, és ők nem csatlakoznak az Európai Unióhoz, nem viszik el a pénzünket, mi pedig nem fogunk részt venni a háborújukban” – mondta most Szijjártó.

Zelenszkij kijelentéseire Magyar Péter nem sokkal korábban azzal reagált, hogy „senkit, egy magyart sem fenyegethet egy külföldi állami vezető sem. Sem a leköszönő Orbán-kormányt, sem a leendő Tisza-kormányt. Úgyhogy innen is, Szarvasról felszólítom az ukrán elnököt, hogy tisztázza a szavait, és ha tényleg ezt mondta, akkor vonja vissza” – mondta, majd hozzátette, várja, hogy Zelenszkij számot adjon a Barátság kőolajvezeték állapotáról, és hogy indítsa meg a szállítást, amint lehetséges.