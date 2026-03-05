Szijjártó: Minden határon túlmegy, hogy Zelenszkij megöléssel fenyegeti egy EU-tagállam miniszterelnökét

POLITIKA

„Ez teljesen új helyzet, amely kialakult Európában, hogy egy európai ország elnöke megöléssel, gyilkossággal fenyegeti egy NATO- és EU-tagállam miniszterelnökét. Magyarországot fenyegetni nem lehet, a magyar miniszterelnököt fenyegetni nem lehet” – mondta Sopronban Szijjártó Péter külügyminiszter arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön arról beszélt, ha Orbán Viktor vétózza az ukránoknak szánt EU-s hitelfelvételt, megadja az ukrán haderőknek a magyar miniszterelnök címét, beszélgessenek el vele.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Ezek voltak Zelenszkij mondatai: „Reméljük, hogy az az egy személy az EU-ban nem fogja blokkolni a 90 milliárd euró[nyi hitel]t vagy annak az első részét, és hogy az ukrán katonák fegyverekhez juthatnak. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, hadd hívják fel és beszéljenek erről a saját nyelvén.”

A magyar kormány február közepén jelentette be, hogy vétózza az ukránoknak szánt hitelt, mert véleménye szerint a január végén orosz támadás miatt leállt Barátság kőolajvezetéket az ukrán kormány politikai szándékkal nem indítja újra. A hitelfelvételbe Magyarország korábban azzal a feltétellel ment bele, hogy a csehekkel és a szlovákokkal együtt kimarad a felvételből, illetve a kamatok visszafizetéséből – a vétó lehetősége azonban megmaradt.

Szijjártó szerint Zelenszkij kijelentése minden határon túlmegy. „Minket, magyarokat zsarolni nem lehet. Akármivel fenyegetőzik is Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk azt engedni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk engedni azt, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, és akárhogyan, akármilyen alpári, útszéli stílusban fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogunk fizetni az ő háborújukért, és nem vagyunk hajlandók kétszer-háromszor-négyszer annyit fizetni az energiáért csak őmiattuk.”

Szijjártó azt is mondta, hogy Zelenszkij a Tisza Párt szövetségese, mivel a Tisza annak az Európai Néppártnak a tagja, amely aktívan támogatja Ukrajnát. A kormánytagok többször is megismételték az utóbbi hetekben, hogy szerintük Ukrajna azért nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket, mert ezzel fel akarják hajtani a magyarországi energiaárakat, amivel szerintük a Tiszát támogatnák. „Akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij, mi a választást meg fogjuk nyerni, akárhogy is avatkozik be, szuverén nemzeti kormánya marad Magyarországnak, és ők nem csatlakoznak az Európai Unióhoz, nem viszik el a pénzünket, mi pedig nem fogunk részt venni a háborújukban” – mondta most Szijjártó.

Zelenszkij kijelentéseire Magyar Péter nem sokkal korábban azzal reagált, hogy „senkit, egy magyart sem fenyegethet egy külföldi állami vezető sem. Sem a leköszönő Orbán-kormányt, sem a leendő Tisza-kormányt. Úgyhogy innen is, Szarvasról felszólítom az ukrán elnököt, hogy tisztázza a szavait, és ha tényleg ezt mondta, akkor vonja vissza” – mondta, majd hozzátette, várja, hogy Zelenszkij számot adjon a Barátság kőolajvezeték állapotáról, és hogy indítsa meg a szállítást, amint lehetséges.

POLITIKA európai néppárt oroszország Magyarország barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij magyar péter Tisza Párt kőolaj vétó Szijjártó Péter ukrajna
Kapcsolódó cikkek

Zelenszkij reméli, hogy Orbán nem blokkolja az ukránoknak szánt támogatást, különben megadja a hadseregnek a miniszterelnök címét, beszélgessenek el vele ők

Az ukrán elnök szerint kell a magyarok által a Barátság kőolajvezeték leállása miatt blokkolt 90 milliárd eurós hitel, hogy ki tudják fizetni a fegyvereket.

Bódog Bálint
belföld

Magyar Péter Zelenszkijnek: Egy magyart sem fenyegethet külföldi állam vezetője, a leköszönő Orbán-kormányt sem

A Tisza elnöke reagált az ukrán elnök Orbán Viktorral szembeni fenyegető megjegyzésekre, és megkérte Zelenszkijt, hogy adjon számot a Barátság kőolajvezeték állapotáról is.

Bódog Bálint
POLITIKA