Magyar Péter Zelenszkijnek: Egy magyart sem fenyegethet külföldi állam vezetője, a leköszönő Orbán-kormányt sem

„Senkit, egy magyart sem fenyegethet egy külföldi állami vezető sem. Sem a leköszönő Orbán-kormányt, sem a leendő Tisza-kormányt. Úgyhogy innen is, Szarvasról felszólítom az ukrán elnököt, hogy tisztázza a szavait, és ha tényleg ezt mondta, akkor vonja vissza” – mondta Magyar Péter arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön arról beszélt, ha Orbán Viktor vétózza az ukránoknak szánt EU-s hitelfelvételt, megadja az ukrán haderőknek a magyar miniszterelnök címét, beszélgessenek el vele.

Egészen pontosan ezt mondta Zelenszkij: „Reméljük, hogy az az egy személy az EU-ban nem fogja blokkolni a 90 milliárd euró[nyi hitel]t vagy annak az első részét, és hogy az ukrán katonák fegyverekhez juthatnak. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, hadd hívják fel és beszéljenek erről a saját nyelvén.”

A magyar kormány február közepén jelentette be, hogy vétózza az ukránoknak szánt hitelt, mert véleménye szerint a január végén orosz támadás miatt leállt Barátság kőolajvezetéket az ukrán kormány politikai szándékkal nem indítja újra. Szarvasi fórumán Magyar felszólította Zelenszkijt, hogy „adjon számot a Barátság kőolajvezeték állapotáról, ha lehet, mielőbb nyissák meg”. Orbán Viktornak pedig azt üzente, készen áll rá, hogy személyesen, közösen vizsgálják meg a vezeték állapotát.