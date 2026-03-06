Hét ukrán állampolgárt „ejtettek túszul” a magyar hatóságok Budapesten, állítja Andrij Szibiha külügyminiszter

„A magyar hatóságok hét ukrán állampolgárt ejtettek túszul Budapesten” – írta éjjel az X-en Andrij Szibiha. Az ukrán külügyminiszter szerint nem lehet tudni, hogy miért, és a kapcsolatot sem tudják felvenni velük, hogy tájékozódhassanak az állapotukról. Szibiha arról ír, hogy a hét személy az ukrán állami tulajdonú Oscsadbank alkalmazottja, akik rendszeres szolgáltatásként pénz- és értékszállítást végeztek Ausztria és Ukrajna között.

„Valójában arról beszélünk, hogy Magyarország túszokat ejtett és pénzt tulajdonított el. Ha ez az az »erő«, amelyről Orbán úr korábban beszélt, akkor ez egy bűnbanda ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás” – fogalmazott Szibiha. A külügyminiszter közli, hogy hivatalos jegyzékben követelik állampolgáraik szabadon bocsátását, illetve azt is, hogy az Európai Unióhoz fordultak azzal, hogy foglaljanak egyértelmű állást Magyarország törvénytelen lépéseiről, a túszejtésről és a rablásról.

A miniszteri szöveget közzétette Ukrajna budapesti nagykövetsége is.

Szijjártó Péter fogadja hivatalában Andrij Szibihát 2024. szeptember 30-án Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Maga az Oscsadbank közleményében emellett arról írt, hogy értékszállító járművei a nemzetközi szállítási és vámszabályok betartásával közlekedtek. A szállítmány 40 millió amerikai dollárból, 35 millió euróból és 9 kilogramm aranyból állt. A pénzintézet követeli munkatársai szabadon bocsátását és az értékek visszaszolgáltatását. A bank kapcsolatban áll az ukrán külügyminisztériummal és a bűnüldöző szervekkel a további intézkedések összehangolása érdekében.

A magyar hatóságok pénteken kora reggelig nem adtak ki információt az ügyről.

A Telex információi szerint csütörtökön napközben az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál a Terrorelhárítási Központ ukrán rendszámú pénzszállító autókra csapott le. A lap úgy tudja, az autókból „fekete ruhába öltözött embereket” rángattak ki és vittek földre. A rajtaütésnek több szemtanúja is volt, az akció után a TEK-es konvoj Budapest felé vette az irányt.

A történtek kapcsán indokolt felidézni, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön azt mondta, reméli, Orbán Viktor nem fogja blokkolni az ukránoknak szánt európai uniós támogatást, különben megadja a hadseregnek a miniszterelnök címét, beszélgessenek el vele ők. Erre első körben Szijjártó Péter külügyminiszter reagált, mondván, minden határon túlmegy, hogy Zelenszkij megöléssel fenyegeti egy EU-tagállam miniszterelnökét. Maga Orbán Viktor azt mondta, az ukrán elnök fenyegetései nem róla szólnak, az „olajblokádot” pedig erővel le fogják törni, és semmilyen életveszélyes fenyegetéssel nem lehet ettől őt eltántorítani. Az ügyben Magyar Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt is állásfoglalt, közölve: egy magyart sem fenyegethet külföldi állam vezetője, még a leköszönő kormányt sem, az Európai Unió vezetőit pedig felszólította, szakítsák meg a kapcsolatot Ukrajnával, amíg Zelenszkij nem kér bocsánatot.