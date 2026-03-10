Majdnem tízéves mélyponton az infláció, februárban csak 1,4 százalékkal nőttek az árak

Idén februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, míg egy hónap alatt átlagosan 0,1 százalékkal emelkedtek, közölte a KSH kedden. Az élelmiszerek ára csupán 0,2 százalékkal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolt árszint 3,2 százalékkal csökkent.

Legutóbb majdnem tíz éve, 2016 őszén volt hasonló mélységben a magyarországi infláció.

Februárban még folytatódott az üzemanyagok árának csökkenése, ami tavaly szeptember óta tart – bár mostanra már látható, hogy valószínűleg az volt az utolsó jó hónap, a világpiaci olajárak és a benzinkúti átlagárak a közel-keleti háború kitörése óta meredeken emelkedtek.

A gázár, ha enyhülő ütemben, de továbbra is meredeken nőtt a korábbit meghaladó fogyasztás miatt, ezúttal 10,8 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban (a a háztartási energiáért összességében 4,2 százalékkal kellett többet fizetni). Igaz, ez már így is háromnegyed éves mélypont, tavaly április óta ennél mindig nagyobb volt a gázáremelkedés.

A szolgáltatások 4,2 százalékkal drágultak, ezen belül a színházlátogatás 18,8, a külföldi üdülés 18, a belföldi üdülés 10,2 százalékkal került többe, a járműjavítás és -karbantartás 8,2, míg a sport, múzeumi belépők ára 8,1 százalékkal nőtt. A szeszes italok, dohányáruk ára 5,8 százalékkal emelkedett. A tartós fogyasztási cikkek 2,8 százalékkal drágultak, a gyógyszerárak 5,4 százalékkal nőttek.