Reagált Novák Előd a testvére posztjára: Valótlanságokat írt Hunor velünk kapcsolatban is

Novák Hunor ismert gyerekorvos egy hosszú Facebook-posztban ment neki az oltáselleneseknek és az őket kihasználó politikusoknak. A szövegében így természetesen kitért a fivérére és sógornőjére, a mi hazánkos Novák Elődre és Dúró Dórára. Többek között azt írta: „A családom nem oltásellenes, tudomásom szerint minden testvérem és összes testvérem összes gyermeke is oltva van: elsősorban édesanyám oltott mindenkit”, hozzátéve, hogy édesanyja több mint ötven éve gyerekorvos.

Arról is írt, hogy az oltásokat és azok hasznosságát „soha nem kérdőjelezte meg senki a családban”, tudomása szerint „Dóri sem”. Szerinte a fivére és Dúró csak politikai haszonszerzésből hangoztatnak oltásellenes nézeteket, amit károsnak és veszélyesnek tart. A „rögeszmés, oltásellenes, tudománygyűlölő és orvosellenes” szavazók támogatását ugyanis könnyű megszerezni. Megjegyezte azt is, hogy a szülei iránti tiszteletből „személyeiktől elvonatkoztatva csak a népszerű oltásellenes témákról” fog beszélni a jövőben.

Novák Előd a 24.hu kérdésére reagált fivére Fb-bejegyzésére. „Valótlanságokat írt Hunor velünk kapcsolatban is, ami végleg megrontja köztünk a viszonyt, de nem szeretnék nyilvánosság előtt vitázni, elsősorban idős szüleimre való tekintettel” – válaszolta a szélsőjobbos politikus. Arra a kérdésre, hogy valóban oltva vannak-e gyerekeik, azt felelte: „nem is értem, hogy kérdezhet ilyeneket, hiszen az egészségügyi adatok ún. különleges adatok, a legszigorúbb megítélés alá tartoznak. Az érintettek hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra, aki ezt teszi, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Mi a gyermekeink egészségügyi adatait nem tettük közzé, nem is szeretnénk”.