Timothée Chalamet benyögte, hogy az opera és a balett senkit sem érdekel, és ezzel végzetes hibát követhetett el

Az Oscar-díjas Jamie Lee Curtis is csatlakozott azokhoz, akik tiltakoznak az Oscar-díjra jelölt Timothée Chalamet operát és balettet becsmérlő kijelentései miatt. A Marty Supreme című sportfilm sztárja még egy február 24-én közzétett interjúban beszélt arról, hogy nem szívesen dolgozna operában vagy balettben, mert ezeket a műfajokat „annak ellenére tartják életben, hogy már senkit sem érdekelnek”.

A színész ugyan észrevette, hogy hibázott, és hozzátette, hogy minden tisztelet az opera- és balettszakértőknek, illetve ironikusan azt is mondta, hogy ó jaj, épp nagyot veszített népszerűségben, de ez csak annyi volt, mint eső után köpönyeg.

Pénteken Zach McNally Broadway-táncos és színész tett közzé posztot az Instagramon, amiben azt firtatta, miért támadnak egyes művészek más művészeket, amikor a mesterséges intelligencia szó szerint minden ágat fenyeget – kivéve a színházat, a musicaleket, a balettet és az operát.

Timothée Chalamet az Oscar-jelöltek ebédjén Beverly Hillsben, 2026. február 10-én Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

Jamie Lee Curtis megosztotta McNally sztoriját, emellett pedig nagyon dicsérte Michael B. Jordant, a Bűnösök című film főszereplőjét, aki Chalamet legnagyobb riválisa idén a legjobb férfi főszerepért zajló Oscar-csatában.

Az utóbbi napokban egyre többen foglaltak állást így vagy úgy Chalamet-val szemben opera- és balettkérdésben – olyan ismert színészek is, mint Eva Mendes vagy Helen Hunt –, és ez nagymértékben ronthatta Chalamet esélyeit, annak ellenére, hogy a Golden Globe-ot még megkapta a Marty Supreme-ért. Az Oscar-díjakat ezen a hétvégén adják át. (The Guardian)