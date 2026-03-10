Úgy indult el a teherforgalom a csilliárdokért épül Budapest–Belgrád vasútvonalon, hogy még nem zárták le a beruházás külső ellenőrzését

Még nem ért véget a Budapest–Belgrád-vasútvonal műszaki és finanszírozási átvilágítása – erről a Lázár János vezette közlekedési minisztérium tájékoztatta a Telexet. Az ügy azért figyelemreméltó, mert a vonalon már hetekkel ezelőtt megindult a teherszállítás. Igaz, a Telex információi szerint a február 27-én első vonatot követően az első négy napon összesen 7 szerelvény közlekedett a vonalon, ami alapján némi eufemizmusnak tűnik a „rendszeres teherforgalom” kifejezés, amit Hegyi Zsolt MÁV-elnök használt.
Frissítés: a közlekedési tárca a cikkünk megjelenése után közölte: „a BuBe teherforgalma minden hazai és európai biztonsági előírásnak megfelel, az áruszállító vonatok jelenlegi közlekedése az összes szükséges hazai és európai hatósági engedéllyel rendelkezik.”
Lázár János tavaly decemberben jelentette be, hogy az újvidéki tragédia miatt megbízták a magyarországi szakasz műszaki és biztonsági átvilágításával a TÜV auditcéget. Parlamenti meghallgatásán arról is beszélt, hogy ha a TÜV mindent rendben talál, akkor február közepétől engedélyezik a személyszállító vonatok közlekedését is. Csakhogy a személyforgalom máig sem indult el, ennek nyomán válaszolta a lap kérdésére az ÉKM, hogy a TÜV a műszaki létesítményeket, ezen belül a biztosítóberendezéseket is megvizsgálja, valamint „a projekt finanszírozását is átvilágítja a német vállalat. Ez a munka jelenleg folyamatban van”.
A minisztérium szerint a menetrend szerint személyszállítás csak akkor kezdődhet, ha a vizsgálat alapján „száz százalékosan” meggyőződnek arról, hogy „a műszaki és a biztonsági feltételek minden előírásnak megfelelnek”. Csepreghy Nándor, a minisztériumot a kampány idején vezető miniszterhelyettes március elején úgy fogalmazott, hogy ez „várhatóan a tavasszal megtörténik, legkorábban akár még a húsvéti ünnepek előtt”. A személyforgalom elindítását akadályozó műszaki problémákról a G7 írt részletes cikket.
Az ÉKM a cikkek megjelenése után kiadott közleményben arról is ír: „A vonatforgalom elindításának, a vonatok közlekedésének a TÜV-vizsgálat nem feltétele. Ennek ellenére a teherforgalom a Budapest–Belgrád vonalon már egy eredményes, közbülső TÜV-vizsgálat birtokában indult el”.