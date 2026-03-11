83 pontot dobott egyetlen meccsen Bam Adebayo, ennél többet csak egyvalaki tudott a kosárlabda-történelemben

83 pontot dobott Bam Adebayo szerdára virradóra a Miami Heat–Washington Wizards kosármeccsen, ez a valaha volt második legjobb teljesítmény az NBA történetében. Adebayo kétpontos kísérletei közül 13 volt sikeres, emellett 7 hárompontosa talált kosarat, míg 43 büntetőjéből 36-ot dobott be. A büntetőkísérletek száma és ezen belül a sikereseké is abszolút NBA-rekordot jelent.

Az amerikai profi kosárlabda-bajnokság történetében eddig csak egyvalaki szerzett több pontot, Wilt Chamberlain 1962-ben kereken 100-at dobott. A második helyen eddig a szintén legenda Kobe Bryant állt 81 ponttal.

A meccset a Miami nyerte 150-129-re a Washington ellen.