A Fidesz kikéri magának: a névtelen lejárató tartalmak kihelyezése nem része a tisztességes politikai versenynek

Újabb elfogadhatatlan eset történt Záhonyban, írja közösségi oldalán a városi Fidesz-szervezet. Éspedig az, hogy „a város több pontján egy személy lejárató tartalmú feliratokat helyezett ki közterületi oszlopokra, majd azokat fóliával rögzítette”.

Fóliával!

A szóban forgó személy pórul járhat, ugyanis „az esetről fénykép- és videófelvételek készültek, amelyek egyértelműen rögzítik a cselekményt”.

A záhonyi Fidesz kikéri magának, hiszen „a közterületek ilyen módon történő felhasználása, valamint a névtelen lejárató tartalmak kihelyezése nem része a tisztességes politikai versenynek”.

Éppen ezért követelik, hogy Simon Zsuzsanna, a Tisza Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselő-jelöltje határolódjon el az ilyen jellegű akcióktól, és „intse nyugalomra az aktivistáit”.

A választókerület fideszes jelöltje Tilki Attila, aki 2006 óta üldögél a parlamentben, és aki 2022-ben 68 százalékkal nyert, csupán 3 százalékkal lemaradva az országos rekordot elérő Gyopáros Alpártól.

Első példátlanul elfogadhatatlan lejárató akármi (fóliával rögzítve):

Forrás: A záhonyi Fidesz fb-oldala

Második példátlanul elfogadhatatlan lejárató akármi (fóliával rögzítve):

Forrás: A záhonyi Fidesz fb-oldala

Példátlanul elfogadhatatlan lejárató akármi (fóliával rögzítve) kontextussal: