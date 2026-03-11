Amerikai diplomáciai központot ért dróncsapás Irakban

Drón találta el az Egyesült Államok egyik diplomáciai létesítményét Irakban. Egy amerikai tisztségviselőre és egy belső külügyminisztériumi jelentésre hivatkozva a Reuters azt írja, a támadásban nem sérült meg senki. A drón a bagdadi repülőtér mellett álló diplomáciai támogató központot találta el a dokumentum szerint.

A Washington Post arról írt, hogy hat drónt indítottak el a központ felé, amelyek közül ötöt le tudtak szedni. Azt is közölték, hogy az akciót valószínűleg nem az iráni hadsereg, hanem az Iraki Iszlám Ellenállás, az Irán által támogatott fegyveres csoportok ernyőszervezete követte el. Az iraki védelmi minisztérium közölte, nem fogja tétlenül nézni az ilyen eseményeket.

Tüzek Teheránban légicsapás után Fotó: SASAN/Middle East Images via AFP

Egy másik hírben arról számolt be a Reuters, hogy az iráni háborúban megsebesült amerikai katonák száma megközelítette a másfél százat. Korábban 8 sebesültről számolt be a Pentagon, most 140-et említett, azt állítva, a legtöbbjük sérülése könnyű. Sean Parnell, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője azt mondta, 108-an már visszatértek a szolgálatba. A súlyosabb sebesültek száma a hivatalos közlések szerint 8, velük kapcsolatban Parnell közölte, a legmagasabb szintű orvosi ellátásban részesülnek.