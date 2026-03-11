Az ukrán külügyminisztérium ajánlása miatt lemondta budapesti koncertjét egy ukrán metálzenekar

A Stoned Jesus ukrán metálzenekar lemondta a március 26-ra tervezett budapesti koncertjét az ukrán külügyminisztérium magyarországi utazást nem javasló ajánlása miatt. Az elővételben vásárolt jegyek árát automatikusan visszautalják.

A zenekar döntését a Broadway Jegyiroda közölte a Facebookon. A poszthoz mellékelték a zenekar énekesének nyilatkozatát. Igor Szidorenko azt írta, nem maradt más lehetőségük, mint törölni a turnéjuk budapesti koncertjét.

„Ez lett volna a 10. alkalom, hogy a csodálatos városotokban járunk, amit nagyon kedvelünk a lelkes és folyamatosan növekvő közönség miatt. Jelen helyzetben azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ukrán külügyminisztérium ajánlásait. Biztosan visszatérünk Magyarországra a jövőben, és köszönjük mindenkinek a megértést ebben a szituációban.”

Az ukrán külügyminisztérium március 6-án azt javasolta az ukrán állampolgároknak, hogy „a magyar hatóságok önkényes intézkedései miatt tartózkodjanak a Magyarországra utazástól”. Az ajánlást egy nappal azután adták ki, hogy a magyar hatóságok feltartóztatták az ukrán állami takarékbank alkalmazottait, és lefoglaltak 35 millió euró és 40 millió dollár készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat. Az ügyről ebben a cikkben írtunk bővebben.