Ukrajna külügyminisztériuma azt javasolja az ukránoknak, kerüljék el Magyarországot

Ukrajna magyarországi nagykövetsége hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy az ukrán külügyminisztérium azt javasolja az ukrán állampolgároknak, hogy „a magyar hatóságok önkényes intézkedései miatt tartózkodjanak a Magyarországra utazástól”.

Ukrajna magyarországi nagykövetségének Facebook-posztjában azt javasolják az ukránoknak, hogy ha tehetik, más tranzitútvonalakat használjanak, ne magyar területen keresztül menjenek. Ehhez hozzátették: „Felhívjuk az ukrán és európai vállalkozások figyelmét a Magyarország területén történő önkényes vagyonelkobzás veszélyeire, és javasoljuk, hogy vegyék figyelembe ezeket a kockázatokat az ország bármely üzleti tevékenységével összefüggésben.”

Mindezt azután tették közzé, hogy Andrij Szibiha külügyminiszter közölte, hogy Budapesten hét ukrán állampolgárt „ejtettek túszul” a magyar hatóságok. A NAV később reagált az ukrán „túszejtéses” ügyre, közleményük szerint pénzmosás gyanújával indult nyomozás. Azt írták, „csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába”.

A Telex információi szerint csütörtökön napközben az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál a Terrorelhárítási Központ ukrán rendszámú pénzszállító autókra csapott le. A lap úgy tudja, az autókból „fekete ruhába öltözött embereket” rángattak ki és vittek földre. A rajtaütésnek több szemtanúja is volt, az akció után a TEK-es konvoj Budapest felé vette az irányt.