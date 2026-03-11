Budapest Park a klubbezárásokról: Már a nemzetközi közegben is visszhangot keltenek

Miután az elmúlt időszakban több budapesti szórakozóhelyet is bezárattak, arra hivatkozva, hogy a helyszínen valaki drogot árult, a Budapest Park egy Facebook-bejegyzésben írt arról hosszan, hogy miért problémás ez a helyzet, kezdve azzal, hogy „Budapest az elmúlt évtizedekben Európa egyik legizgalmasabb klub- és fesztiválvárosává vált - ezt az értéket nagyon könnyű elveszíteni, de nagyon nehéz újra felépíteni”.

Ahogy írják, „egy kulturális helyszín bezárása rendkívül súlyos következményekkel jár: nemcsak egy intézményt érint, hanem zenészek, technikusok, vendéglátósok és sok más szakember megélhetését is”. A hatóságok pedig olyan helyeket zárattak be ideiglenesen, amik „évek óta koncerteknek, elektronikus zenei eseményeknek, kulturális programoknak és közösségi találkozásoknak adnak otthont”.

A Budapest Park csapata szerint „ártatlan zenei és kulturális helyszínek bezárása nem jelent valódi megoldást, és hosszú távon sem a közösséget, sem a megelőzést nem segíti”.

Szerintük „a mostani intézkedéseknek egy másik következménye is lehet”, például az, hogy „ha a vendégek azt érzik, hogy egy koncerten vagy klubban razziák, folyamatos ellenőrzések, vagy már a beléptetés során gyanakvó légkör fogadja őket, könnyen elmehet a kedvük az ilyen helyek látogatásától. Pedig ezekre a helyekre nem bűnözők járnak, hanem fiatalok és idősebbek, baráti társaságok, párok, diákok és dolgozó emberek - olyanok, akik egyszerűen zenét szeretnének hallgatni, találkozni egymással, és egy estére kiszakadni a hétköznapokból”.

Úgy látják, hogy „a mostani hírek a nemzetközi közegben is visszhangot keltenek. A külföldi fellépők, szervezők és látogatók bizalma könnyen meginoghat, ha azt érzik, hogy a kulturális helyszínek működése kiszámíthatatlanná válik. A turizmus – különösen a fiatal, kulturális programok miatt érkező közönség – nagyon érzékenyen reagál az ilyen jelzésekre, és könnyen más, kiszámíthatóbb városokat választ”.