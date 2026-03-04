A rendőrség egy hónapra bezáratta a Turbinát a drogtörvényre hivatkozva

A helyszínen történt kábítószer-kereskedelem miatt a hatóságok szerda délelőtt egy hónapra bezáratták a VIII. kerületi Turbina nevű szórakozóhelyet – derült ki a szórakozóhely ajtajára kihelyezett tájékoztatóból.

A Turbina közölte lapunkkal, hogy februárban a rendőrség heteken keresztül fedett akció keretében figyelte meg a helyszínt, és „semmilyen jogsértést nem állapítottak meg, rendőrségi intézkedésre nem került sor”. Elmondásuk szerint a művelet vezetője még meg is dicsérte a „példaértékű üzemelést”, és közölte, hogy bezáratásra nem számíthatnak.

„Ehhez képest a mostani bezárás egy olyan eljáráshoz kapcsolható vallomásra épül, amelyben valaki (a Turbina területén kívül) azt állította, hogy a Turbinában tiltott szert vásárolt.”

Mint írják, a Turbina „működése során mindig kiemelt figyelmet fordított a látogatók biztonságára és a felelős rendezvényszervezésre. A döntést ezért jelenleg jogi és szakmai szempontból is vizsgáljuk, és minden jogi eszközzel meg fogjuk támadni ezt a példátlan döntést.”

19:11, frissítés: A rendőrség délutáni közleményében mulatságosnak nevezi az állítást, hogy egy fedett akció vezetője felfedné magát. A hatóságok tagadják továbbá azt is, hogy ne történt volna rendőri intézkedés, bár arról nem írnak, hogy ez indézkedések a Turbina területén történtek volna.

16:30, frissítés: A rendőrség közölte, egy nyomozás során arra jutottak, hogy „a vendégek egy tunéziai állampolgártól vásároltak marihuánát, amfetamin tartalmú port és ecstasy tablettákat, amit a szórakozóhelyen is fogyasztottak”.

Az egyhónapos bezáratást egy decemberi törvényre, illetve annak januári kiegészítésére hivatkozva tudta elrendelni a rendőrség. A törvény lehetővé teszi azoknak a helyeknek a bezáratását, ahol a hatóságok szerint kábítószer-kereskedelem történt. Ezzel a Turbina a nyolcadik zenés szórakozóhely, amelyet bezáratott a rendőrség. A hely üzemeltetése szerint a jogi környezet „aránytalan felelősséget hárít kulturális helyszínekre egy komplex társadalmi jelenség miatt”.

A tavaly indított drogellenes háború során létrejött DELTA Program hétfőn értékelte a fennállásának egy évét, kérdésünkre akkor a rendőrség azt mondta, a bezáratással nem a szórakozóhelyek tulajdonosait és dolgozóit szankcionálják, de fenntartják, hogy a szórakozóhelyeknek felelősségük van a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben. Az évértékelő előtti pénteken nagyobb port kavart, hogy a rendőrség bezáratta az Arzenál nevű szórakozóhelyet, miután többen is azt állították, a helyszínen kábítószert vásároltak.

A Turbina Kulturális Központ egyike volt annak az ötven szórakozóhelynek, amely februárban közös nyilatkozatban állt ki a kormány drogügyi politikája ellen, amely a szórakozóhelyeket büntetné a területeken történő kábítószer-kereskedelem miatt. Azt írták, a rendelet lehetőséget teremt jogkövető, a hatóságokkal együttműködő helyek ellehetetlenítésére is, átláthatatlan és félelemkeltő módon. A tulajok részéről gyakori kritika a kormánnyal szemben, hogy a szórakozóhelyek képtelenek hatósági alapossággal ellenőrizni a szórakozókat.

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és iparági forrásaink szerint is elindultak a tárgyalások a szórakozóhelyek és a kormány között. A helyszínek javaslatcsomagot kaptak a kormánybiztos csapatától, amelyet kiértékelve visszaküldenek, ebből pedig akár a törvény módosítása is lehet – forrásaink és Horváth sem árulták el, mi található a csomagban.

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Fotó: Kristóf Balázs/444

A DELTA Program tájékoztatója után Vitézy Dávid fővárosi képviselő arról írt, hogy „a szórakozóhelyek hónapokra történő bezárása nem a drogkereskedőket sújtja igazán – ők másnap máshol jelennek meg. A vesztesek a vendégek, a dolgozók és a vállalkozók.” Vitézy szerint ezzel a kormány a magyar turizmust gyengíti, miközben az a magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazata. „A budapesti éjszakai gazdaság nem mellékes jelenség, hanem versenytényező. Olyan városokkal vagyunk egy ligában, mint Prága vagy Bécs.” Szerinte a kormány azokat a fiatalokat is bünteti, akik nem kábítószerrel szórakoznak.

Múlt heti cikkünkben szakértő segítségével szedtük össze, mire jutott a kormány a több mint 4 milliárd forintos programmal, és hogy mennyivel hatékonyabban is elkölthette volna ezt a pénzt.