Súlyosan megsérült Irán új diktátora, ezért nem jelent még meg a nyilvánosság előtt

Mozstaba Hamenei, Irán új vallási vezetője súlyosan megsérült abban a légicsapásban, amelyik az apját, az anyját és a feleségét is megölte - árulta el egy interjúban Irán ciprusi nagykövete. Alireza Szalarian a brit Guardiannek azt mondta, hogy Mozstaba Hamenei, aki azóta is kórházban fekszik, a lábán, a karján és a kezén sérült meg a légicsapásban, és szerencsés, hogy egyáltalán túlélte. A legfelső vezetőnek választott 56 éves Hamenei a nagykövet szerint megválasztása óta azért nem mondott mondott még nyilvános beszédet vagy jelent meg a nagyközönség előtt, mert egyelőre nincs olyan állapotban.

Modzstaba Hamenei a családtagjaival együtt látogatta meg az apját, Alit, a ramadán 10. napján, amikor az USA és Izrael által indított háború első napján, február 28-án találat érte a Teherán központjában található komplexumot. A nagykövet, aki az események idején Teheránban tartózkodott, most megerősítette: a támadásban Ali Hamenei mellett meghalt a felesége, Mansour, a lánya, a lánya férje és 14 hónapos lánya is, csakúgy, mint fia, Modzstaba felesége, Zahra és a pár tizenéves fia, Mohammad Bagher is.

Szalarian szerint a vallási vezető, a családtagjai és a hozzájuk meghívott katonai vezetők a Hamenei család rezidencián belüli, a vezetői iroda közelében álló házában haltak meg. A diktátornak, aki eszerint a munkahelyén lakott, 4 fia és 2 lánya volt a háború kezdete előtt.

