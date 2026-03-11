Székely Sarolta kollégánk kapta az idei Tarnói Gizella-emlékdíjat

Székely Sarolta kapta az idei Tarnói Gizella-emlékdíjat.

Az Élet és Irodalom 2006-ban elhunyt főszerkesztő-helyettese emlékére alapított elismeréssel minden évben a kiemelkedő gazdasági újságírást jutalmazzák.

Az idei döntés indoklásában kollégánk három cikkét emelték ki.

Januárban jelent meg Az Orbán-kormány teljesen elszakadt a valóságtól a 2022-es választás után, februárban a Ha nincs növekedés, akkor csak a túlélőmód, a megszorítások és fájdalmas lépések maradnak című cikk.

Az indoklás szerint a két írásában Sarolta a magyar kormány gazdasághoz és költségvetéshez kapcsolódó intézkedéseit vizsgálta, rámutatva, miért és mennyire jelent problémát az, hogy a kormány gazdasági teljesítményre vonatkozó előrejelzései nem állják ki a valóság próbáját.

Egy harmadikban, a még novemberben megjelent Ezermilliárdokat vett el Orbán Viktor a jóléti kiadásokból 2010 óta, hogy sokkal többet költsön a politikai presztízsére című cikkben pedig azt elemezte, hogy rendeződtek át az elmúlt 15 évben a költségvetési kiadások, ezen keresztül pedig hogyan változtak a kormányzat prioritásai.

A szóbeli indoklásban kiemelték Sarolta kemény megfogalmazásait, a tényszerűséget, a pontosságot és az alaposságot. A díjat – Szotyory László festményét – Bokros Lajos adta át, aki azt mondta, hogy olyan bonyolult dolgot, mint a költségvetés, kollégánk nagyon érthetően, alátámasztva tud bemutatni, pedig az elmúlt 16 évben a költségvetést a kormány még átláthatatlanabbá tette.

Kovács Zoltán, Székely Sarolta, Domány András, Bokros Lajos és Losoncz Miklós

Gratulálunk, Sarolta!