A békepárti Pedro Sánchez nagy igazsága és végtelen cinizmusa

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Donald Trump és Pedro Sanchez Fotó: JIM WATSON, SANTIAGO MAZZAROVICH/AFP

A legszűkebb iráni vezetést leszámítva a világ egyetlen politikusa sem mondott olyan keményeket a február utolsó napján kezdődött közel-keleti háborúról, mint Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök. Az Irán ellen indított amerikai-izraeli támadást követően Sánchez többek közt azt mondta, hogy:

„Spanyolország ugyanazt mondja, mint Ukrajnában és Gázában. Nemet mondunk a mindannyiunkat védő nemzetközi jog megsértésére. Nemet mondunk a konfliktusok bombákkal megoldására. A spanyol álláspontot négy szóban össze lehet foglalni: no a la guerra (nem a háborúra)”

„A világ egyszer már járt itt. 23 évvel ezelőtt egy másik amerikai kormány belevitt minket egy igazságtalan háborúba. (...) Azt mondták nekünk arról a háborúról, hogy tömegpusztító fegyvereket fog megsemmisíteni, demokráciát fog exportálni és a globális biztonságot fogja elősegíteni. Utólag látjuk, hogy éppen az ellenkezője történt. A terrorizmus drasztikus növekedéséhez vezetett, súlyos migrációs válsághoz a Földközi-tenger térségében, és drágább energiahordozókhoz.”

A kemény szavakon túl Sánchez kormánya megtiltotta az amerikaiaknak, hogy a spanyolországi légitámaszpontjaikat támadó csapásokra használják. A spanyol álláspont hamar meg is kapta a várható választ Washingtonból. Donald Trump a háború harmadik napján közölte, hogy Spanyolország „barátságtalan” és „rossz szövetséges”, és azzal fenyegette meg Sánchezt, hogy totális kereskedelmi embargót vet ki az országára.

Belpolitikai cinizmus

Spanyolországban nyilván pontosan tudták, hogy Sánchez szavai milyen fogadtatásra találnak majd Amerikában. Ennek ellenére úgy érezték, hogy szemben az Irán megtámadását megtapsoló, vagy legalábbis nem ellenző európai vezetőkkel, nekik érdemes beleállniuk a nyílt konfrontációba Washingtonnal. A közel nyolc éve hatalmon lévő Sánchez nemcsak az egyik utolsó klasszikus európai szociáldemokrata vezető, hanem kíméletlen, cinikus, és rendkívül sikeres politikus is, aki mindig tökéletesen megérzi, hogy tud bonyolult bel- vagy külpolitikai helyzetekből hasznot húzni.

Sánchez ilyen szempontból méltó párja egyik ősellenségének, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek .